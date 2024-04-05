В Челябинске на арене «Трактор» усилят досмотр личных вещей

В Челябинске на домашних матчах хоккейной команды «Трактор» 6 и 8 апреля будут приняты дополнительные меры безопасности. На входе усилят досмотр личных вещей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«Уважаемые болельщики, для вашей безопасности на домашних матчах будут приняты дополнительные меры безопасности. В связи с усиленным досмотром личных вещей, время прохода на арену будет увеличено», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор» в своем telegram-канале.
Руководство клуба просит болельщиков 6 апреля приехать на матч заранее. Также отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.
Хоккейная команда «Трактор» проводит игры полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». В Челябинске матчи пройдут 6 и 8 апреля. В серии до четырех побед челябинцы уступают со счетом 2:0. 6 апреля на матче «Трактора» с «Локомотивом» выступит группа «Комбинация», сообщается в официальном telegram-канале клуба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!