05 апреля 2024

В Челябинске на арене «Трактор» усилят досмотр личных вещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по фигурному катанию. Челябинск, ледовая арена трактор
6 и 8 апреля в Челябинске пройдут игры «Трактора» Фото:

В Челябинске на домашних матчах хоккейной команды «Трактор» 6 и 8 апреля будут приняты дополнительные меры безопасности. На входе усилят досмотр личных вещей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«Уважаемые болельщики, для вашей безопасности на домашних матчах будут приняты дополнительные меры безопасности. В связи с усиленным досмотром личных вещей, время прохода на арену будет увеличено», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор» в своем telegram-канале.

Руководство клуба просит болельщиков 6 апреля приехать на матч заранее. Также отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.

Хоккейная команда «Трактор» проводит игры полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». В Челябинске матчи пройдут 6 и 8 апреля. В серии до четырех побед челябинцы уступают со счетом 2:0. 6 апреля на матче «Трактора» с «Локомотивом» выступит группа «Комбинация», сообщается в официальном telegram-канале клуба.

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В Челябинске на домашних матчах хоккейной команды «Трактор» 6 и 8 апреля будут приняты дополнительные меры безопасности. На входе усилят досмотр личных вещей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. «Уважаемые болельщики, для вашей безопасности на домашних матчах будут приняты дополнительные меры безопасности. В связи с усиленным досмотром личных вещей, время прохода на арену будет увеличено», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор» в своем telegram-канале. Руководство клуба просит болельщиков 6 апреля приехать на матч заранее. Также отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности. Хоккейная команда «Трактор» проводит игры полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». В Челябинске матчи пройдут 6 и 8 апреля. В серии до четырех побед челябинцы уступают со счетом 2:0. 6 апреля на матче «Трактора» с «Локомотивом» выступит группа «Комбинация», сообщается в официальном telegram-канале клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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