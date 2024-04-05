На игре «Трактора» против «Локомотива» в Челябинске выступит группа «Комбинация»

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На игре «Трактора» выступят звездные артисты Фото:

На матче челябинского хоккейного клуба «Трактор» с ярославским «Локомотивом» в Челябинске 6 апреля выступит группа «Комбинация». Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба.

«Ждем всех исключительно на вишневых девятках, с собой нужно не забыть два кусочка колбаски. А если вы еще и бухгалтер, то такой вечер точно пропустить нельзя», — сообщается в канале.

Анонсировано, что в программе прозвучат песни «Бухгалтер» и «Russian girls». Также зрители в зале и перед телевизорами услышат такие хиты, как «Два кусочка колбаски», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

Традиция выступлений артистов перед игрой либо в перерывах между периодами в этом сезоне у «Трактора» стала регулярной. На играх «Трактора» этой зимой и весной выступали Ирина Салтыкова, группа «Демо» и рэпер ST.

«Трактор» сыграет дома игры полуфинала плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива» 6 и 8 апреля. В серии до четырех побед челябинцы пока что уступают со счетом 2:0.

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На матче челябинского хоккейного клуба «Трактор» с ярославским «Локомотивом» в Челябинске 6 апреля выступит группа «Комбинация». Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба. «Ждем всех исключительно на вишневых девятках, с собой нужно не забыть два кусочка колбаски. А если вы еще и бухгалтер, то такой вечер точно пропустить нельзя», — сообщается в канале. Анонсировано, что в программе прозвучат песни «Бухгалтер» и «Russian girls». Также зрители в зале и перед телевизорами услышат такие хиты, как «Два кусочка колбаски», «Вишневая девятка» и «Не забывай». Традиция выступлений артистов перед игрой либо в перерывах между периодами в этом сезоне у «Трактора» стала регулярной. На играх «Трактора» этой зимой и весной выступали Ирина Салтыкова, группа «Демо» и рэпер ST. «Трактор» сыграет дома игры полуфинала плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива» 6 и 8 апреля. В серии до четырех побед челябинцы пока что уступают со счетом 2:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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