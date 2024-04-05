Бойцы группировки «Отважные» получили коллиматорные прицелы от челябинцев и сбили с их помощью два вражеских дрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Народного фронта» Челябинской области.
«Для нас было приобретено специализированное оборудование — коллиматорные прицелы и пламегасители. Всего четыре комплекта. С помощью нового оружия уже было сбито два дрона „Камикадзе“ противника», — рассказал боец группировки «Отважные» в видео, опубликованном в telegram-канале «Народного фронта» Челябинской области.
Сбитые дроны не смогли выполнить свою задачу. Значит, спали жизни людей и технику. Прицелы для бойцов были закуплены в рамках проекта «Все для Победы!».
Ранее челябинские летчики показали видеокадры филигранного выполнения своей работы на спецоперации. На видео показаны кадры из кабины пилотов, где за штурвалом сидят бойцы из второго смешанного авиационного полка. Видео было размещено в telegram-канале регионального «Народного фронта».
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