25 марта 2024

Челябинские летчики показали кадры филигранного выполнения своей работы на СВО. Видео

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На видео показаны кадры из кабины пилотов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинские летчики показали видеокадры, на которых филигранно выполняют свою работу на спецоперации. Видео размещено в telegram-канале регионального «Народного фронта».

«Кадры южноуральских летчиков, которые филигранно выполняют свою работу на СВО», — говорится в сообщении в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». На видео показаны кадры из кабины пилотов. За штурвалом сидят бойцы из второго смешанного авиационного полка.

Ранее зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне проведения спецоперации прикрыл российских бойцов с воздуха. Установка круглосуточно отражает атаки противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение.

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Челябинские летчики показали видеокадры, на которых филигранно выполняют свою работу на спецоперации. Видео размещено в telegram-канале регионального «Народного фронта». «Кадры южноуральских летчиков, которые филигранно выполняют свою работу на СВО», — говорится в сообщении в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». На видео показаны кадры из кабины пилотов. За штурвалом сидят бойцы из второго смешанного авиационного полка. Ранее зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне проведения спецоперации прикрыл российских бойцов с воздуха. Установка круглосуточно отражает атаки противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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