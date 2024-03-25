Челябинские летчики показали видеокадры, на которых филигранно выполняют свою работу на спецоперации. Видео размещено в telegram-канале регионального «Народного фронта».
«Кадры южноуральских летчиков, которые филигранно выполняют свою работу на СВО», — говорится в сообщении в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». На видео показаны кадры из кабины пилотов. За штурвалом сидят бойцы из второго смешанного авиационного полка.
Ранее зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне проведения спецоперации прикрыл российских бойцов с воздуха. Установка круглосуточно отражает атаки противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Работа комплекса позволила наземным силам продолжить безопасное продвижение.
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