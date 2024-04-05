В Березовском ребенок попал под колеса «Форда»

Вечером 5 апреля 7-летний ребенок попал под колеса машины в Березовском (Свердловская область), когда бежал домой с детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Ребенок выбежал на дорогу внезапно, из-за припаркованной машины, и я не успел затормозить», — пояснил водитель инспекторам. По предварительной информации, мальчик играл на детской площадке без присмотра взрослых и в момент аварии родители были дома.
Ребенка с травмами доставили в больницу. В рамках проверки Госавтоинспекция планирует провести комиссионное обследование в учебной организации ребенка и профилактическую работу с семьей.
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