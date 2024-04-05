05 апреля 2024

В Березовском ребенок попал под колеса «Форда»

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Прощание с Председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Москва, гибдд, дпс, дпс москва
Инспекторы призывают родителей беседовать с детьми о соблюдении ПДД (архивное фото) Фото:

Вечером 5 апреля 7-летний ребенок попал под колеса машины в Березовском (Свердловская область), когда бежал домой с детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Ребенок выбежал на дорогу внезапно, из-за припаркованной машины, и я не успел затормозить», — пояснил водитель инспекторам. По предварительной информации, мальчик играл на детской площадке без присмотра взрослых и в момент аварии родители были дома.

Ребенка с травмами доставили в больницу. В рамках проверки Госавтоинспекция планирует провести комиссионное обследование в учебной организации ребенка и профилактическую работу с семьей.

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Вечером 5 апреля 7-летний ребенок попал под колеса машины в Березовском (Свердловская область), когда бежал домой с детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Ребенок выбежал на дорогу внезапно, из-за припаркованной машины, и я не успел затормозить», — пояснил водитель инспекторам. По предварительной информации, мальчик играл на детской площадке без присмотра взрослых и в момент аварии родители были дома. Ребенка с травмами доставили в больницу. В рамках проверки Госавтоинспекция планирует провести комиссионное обследование в учебной организации ребенка и профилактическую работу с семьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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