Происшествия ДТП В Березовском ребенок попал под колеса «Форда» 06 апреля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 + Инспекторы призывают родителей беседовать с детьми о соблюдении ПДД (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Вечером 5 апреля 7-летний ребенок попал под колеса машины в Березовском (Свердловская область), когда бежал домой с детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Ребенок выбежал на дорогу внезапно, из-за припаркованной машины, и я не успел затормозить», — пояснил водитель инспекторам. По предварительной информации, мальчик играл на детской площадке без присмотра взрослых и в момент аварии родители были дома. Ребенка с травмами доставили в больницу. В рамках проверки Госавтоинспекция планирует провести комиссионное обследование в учебной организации ребенка и профилактическую работу с семьей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вечером 5 апреля 7-летний ребенок попал под колеса машины в Березовском (Свердловская область), когда бежал домой с детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Ребенок выбежал на дорогу внезапно, из-за припаркованной машины, и я не успел затормозить», — пояснил водитель инспекторам. По предварительной информации, мальчик играл на детской площадке без присмотра взрослых и в момент аварии родители были дома. Ребенка с травмами доставили в больницу. В рамках проверки Госавтоинспекция планирует провести комиссионное обследование в учебной организации ребенка и профилактическую работу с семьей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям