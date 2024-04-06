Полицейские поймали более 100 мигрантов-нелегалов и вручили повестки

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
В МВД сообщили, что нарушители привлекаются к административным штрафам и другим мерам Фото:

В ходе профилактических рейдов в Ростовской области полиция выявила более сотни случаев нарушения миграционного законодательства. Проверки осуществлялись сотрудниками Главка полиции региона, УФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили в МВД.

«Правоохранителями задокументировано 101 нарушение миграционного законодательства», — сообщил официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа». Нарушители привлекаются к ответственности по статьям КоАП РФ, предусматривающим административные штрафы и другие меры.

В ходе рейдов также было выявлено 48 натурализованных граждан без отметок о постановке на воинский учет, которым вручены повестки для явки в военкоматы. Для 30 иностранных граждан рассматривается вопрос об административном выдворении из страны.

Ранее сообщалось, что в РФ появится новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений, передает «Царьград». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ.

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В ходе профилактических рейдов в Ростовской области полиция выявила более сотни случаев нарушения миграционного законодательства. Проверки осуществлялись сотрудниками Главка полиции региона, УФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили в МВД. «Правоохранителями задокументировано 101 нарушение миграционного законодательства», — сообщил официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа». Нарушители привлекаются к ответственности по статьям КоАП РФ, предусматривающим административные штрафы и другие меры. В ходе рейдов также было выявлено 48 натурализованных граждан без отметок о постановке на воинский учет, которым вручены повестки для явки в военкоматы. Для 30 иностранных граждан рассматривается вопрос об административном выдворении из страны. Ранее сообщалось, что в РФ появится новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений, передает «Царьград». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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