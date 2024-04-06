Полицейские поймали более 100 мигрантов-нелегалов и вручили повестки

В ходе профилактических рейдов в Ростовской области полиция выявила более сотни случаев нарушения миграционного законодательства. Проверки осуществлялись сотрудниками Главка полиции региона, УФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили в МВД.
«Правоохранителями задокументировано 101 нарушение миграционного законодательства», — сообщил официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа». Нарушители привлекаются к ответственности по статьям КоАП РФ, предусматривающим административные штрафы и другие меры.
В ходе рейдов также было выявлено 48 натурализованных граждан без отметок о постановке на воинский учет, которым вручены повестки для явки в военкоматы. Для 30 иностранных граждан рассматривается вопрос об административном выдворении из страны.
Ранее сообщалось, что в РФ появится новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений, передает «Царьград». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ.
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