Полицейские поймали более 100 мигрантов-нелегалов и вручили повестки

06 апреля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

В МВД сообщили, что нарушители привлекаются к административным штрафам и другим мерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе профилактических рейдов в Ростовской области полиция выявила более сотни случаев нарушения миграционного законодательства. Проверки осуществлялись сотрудниками Главка полиции региона, УФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили в МВД. «Правоохранителями задокументировано 101 нарушение миграционного законодательства», — сообщил официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа». Нарушители привлекаются к ответственности по статьям КоАП РФ, предусматривающим административные штрафы и другие меры. В ходе рейдов также было выявлено 48 натурализованных граждан без отметок о постановке на воинский учет, которым вручены повестки для явки в военкоматы. Для 30 иностранных граждан рассматривается вопрос об административном выдворении из страны. Ранее сообщалось, что в РФ появится новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений, передает «Царьград». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе профилактических рейдов в Ростовской области полиция выявила более сотни случаев нарушения миграционного законодательства. Проверки осуществлялись сотрудниками Главка полиции региона, УФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили в МВД. «Правоохранителями задокументировано 101 нарушение миграционного законодательства», — сообщил официальный telegram-канал ведомства «МВД Медиа». Нарушители привлекаются к ответственности по статьям КоАП РФ, предусматривающим административные штрафы и другие меры. В ходе рейдов также было выявлено 48 натурализованных граждан без отметок о постановке на воинский учет, которым вручены повестки для явки в военкоматы. Для 30 иностранных граждан рассматривается вопрос об административном выдворении из страны. Ранее сообщалось, что в РФ появится новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений, передает «Царьград». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ.