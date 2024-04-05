В Госдуме хотят запретить въезд в РФ для семей мигрантов

Членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Въезд на территорию России членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещен», — написал Толстой в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что принцип «один приехал — один выехал» должен быть выдвинут в качестве базового положения данного предложения.
В МВД РФ также анонсировали представление в правительство законопроекта о сокращении срока временного пребывания без визы для иностранцев до 90 дней в году. Текущие правила позволяют находиться 90 дней каждые 180 дней. Правительство начало активную работу с мигрантами: проводятся рейды, в судах рассматривают дела по нелегальной миграции, передает Pravda.Ru.
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Членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд на территорию РФ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Въезд на территорию России членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещен», — написал Толстой в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что принцип «один приехал — один выехал» должен быть выдвинут в качестве базового положения данного предложения. В МВД РФ также анонсировали представление в правительство законопроекта о сокращении срока временного пребывания без визы для иностранцев до 90 дней в году. Текущие правила позволяют находиться 90 дней каждые 180 дней. Правительство начало активную работу с мигрантами: проводятся рейды, в судах рассматривают дела по нелегальной миграции, передает Pravda.Ru.