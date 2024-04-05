Свердловские медики придумали, как бесплатно обследовать онкобольных

Свердловские медики придумали проект по бесплатным онкологическим обследованиям

06 апреля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Проект претендует на премию «Оргздрав: лидеры отрасли». Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловские медики представили инновационный проект по бесплатным онкологическим обследованиям, который уже пять лет успешно работает в регионе и теперь претендует на получение престижной Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли». Об этом сообщает пресс-служба Свердловской области. «Уральские специалисты внедрили новые методы исследования генов и увеличили частоту проведения молекулярно-генетических исследований. Благодаря этому выявления ранних рецидивов заболевания, а также уточнения прогноза течения болезни станет доступнее», — сказано в посте в telegram-канале. Уникальная инициатива позволила значительно увеличить количество проводимых обследований в Свердловской области по сравнению с другими регионами УрФО. Победа в конкурсе даст возможность распространить опыт Свердловской области на всю Россию, предоставив доступ к бесплатной диагностике большему числу пациентов. Поддержать проект может каждый, проголосовав за него на сайте конкурса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские медики представили инновационный проект по бесплатным онкологическим обследованиям, который уже пять лет успешно работает в регионе и теперь претендует на получение престижной Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли». Об этом сообщает пресс-служба Свердловской области. «Уральские специалисты внедрили новые методы исследования генов и увеличили частоту проведения молекулярно-генетических исследований. Благодаря этому выявления ранних рецидивов заболевания, а также уточнения прогноза течения болезни станет доступнее», — сказано в посте в telegram-канале. Уникальная инициатива позволила значительно увеличить количество проводимых обследований в Свердловской области по сравнению с другими регионами УрФО. Победа в конкурсе даст возможность распространить опыт Свердловской области на всю Россию, предоставив доступ к бесплатной диагностике большему числу пациентов. Поддержать проект может каждый, проголосовав за него на сайте конкурса.