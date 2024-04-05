05 апреля 2024

Свердловские медики придумали, как бесплатно обследовать онкобольных

Свердловские медики придумали проект по бесплатным онкологическим обследованиям
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томография, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, томограмма, медицинские исследования, медик
Проект претендует на премию «Оргздрав: лидеры отрасли». Фото:

Свердловские медики представили инновационный проект по бесплатным онкологическим обследованиям, который уже пять лет успешно работает в регионе и теперь претендует на получение престижной Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли». Об этом сообщает пресс-служба Свердловской области.

«Уральские специалисты внедрили новые методы исследования генов и увеличили частоту проведения молекулярно-генетических исследований. Благодаря этому выявления ранних рецидивов заболевания, а также уточнения прогноза течения болезни станет доступнее», — сказано в посте в telegram-канале.

Уникальная инициатива позволила значительно увеличить количество проводимых обследований в Свердловской области по сравнению с другими регионами УрФО. Победа в конкурсе даст возможность распространить опыт Свердловской области на всю Россию, предоставив доступ к бесплатной диагностике большему числу пациентов. Поддержать проект может каждый, проголосовав за него на сайте конкурса.

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Свердловские медики представили инновационный проект по бесплатным онкологическим обследованиям, который уже пять лет успешно работает в регионе и теперь претендует на получение престижной Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли». Об этом сообщает пресс-служба Свердловской области. «Уральские специалисты внедрили новые методы исследования генов и увеличили частоту проведения молекулярно-генетических исследований. Благодаря этому выявления ранних рецидивов заболевания, а также уточнения прогноза течения болезни станет доступнее», — сказано в посте в telegram-канале. Уникальная инициатива позволила значительно увеличить количество проводимых обследований в Свердловской области по сравнению с другими регионами УрФО. Победа в конкурсе даст возможность распространить опыт Свердловской области на всю Россию, предоставив доступ к бесплатной диагностике большему числу пациентов. Поддержать проект может каждый, проголосовав за него на сайте конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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