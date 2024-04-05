05 апреля 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на свердловчанку

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах (архивное фото) Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бездомной собаки на жительницу Североуральска. По предварительным данным, женщина и ее дочь не смогли заставить компетентные органы выполнить соответствующую работу. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Жительница Североуральска Свердловской области пострадала вследствие нападения безнадзорной собаки. Мать девушки обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме бродячих собак в населенном пункте и бездействию компетентных органов. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело…» — сказано в тексте.

Также Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах. В СУ СК России по Свердловской области организовали проверку.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бездомной собаки на жительницу Североуральска. По предварительным данным, женщина и ее дочь не смогли заставить компетентные органы выполнить соответствующую работу. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Жительница Североуральска Свердловской области пострадала вследствие нападения безнадзорной собаки. Мать девушки обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме бродячих собак в населенном пункте и бездействию компетентных органов. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело…» — сказано в тексте. Также Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах. В СУ СК России по Свердловской области организовали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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