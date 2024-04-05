Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на свердловчанку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бездомной собаки на жительницу Североуральска. По предварительным данным, женщина и ее дочь не смогли заставить компетентные органы выполнить соответствующую работу. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«Жительница Североуральска Свердловской области пострадала вследствие нападения безнадзорной собаки. Мать девушки обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме бродячих собак в населенном пункте и бездействию компетентных органов. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело…» — сказано в тексте.
Также Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах. В СУ СК России по Свердловской области организовали проверку.
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