06 апреля 2024

Певец Niletto эмоционально поддержал «Автомобилист», придя на игру с отцом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, болельщики автомобилист, хк автомобилист, хоккей
Матч прошел в Екатеринбурге 7 апреля (архивное фото) Фото:

Niletto (настоящее имя Данил Прытков) вместе с отцом пришел на хоккейный матч в Екатеринбурге. Там он эмоционально поддерживал команду «Автомобилист». Этот момент удалось запечатлеть корреспонденту URA.RU.

Матч между хоккейным клубом «Автомобилист» и магнитогорским «Металлургом» прошел 7 апреля. «Болели за „Автомобилист“ вместе с папой сегодня в Екатеринбурге», — пишет певец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По итогам игры победил «Металлург». Они забили третью шайбу в овертайме. Таким образом, счет составил 2:3 в пользу магнитогорского клуба.

Певец Niletto вместе с отцом радуются голу «Автомобилиста»
Певец Niletto вместе с отцом радуются голу «Автомобилиста»
Фото:

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Niletto (настоящее имя Данил Прытков) вместе с отцом пришел на хоккейный матч в Екатеринбурге. Там он эмоционально поддерживал команду «Автомобилист». Этот момент удалось запечатлеть корреспонденту URA.RU. Матч между хоккейным клубом «Автомобилист» и магнитогорским «Металлургом» прошел 7 апреля. «Болели за „Автомобилист“ вместе с папой сегодня в Екатеринбурге», — пишет певец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По итогам игры победил «Металлург». Они забили третью шайбу в овертайме. Таким образом, счет составил 2:3 в пользу магнитогорского клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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