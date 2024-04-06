Niletto (настоящее имя Данил Прытков) вместе с отцом пришел на хоккейный матч в Екатеринбурге. Там он эмоционально поддерживал команду «Автомобилист». Этот момент удалось запечатлеть корреспонденту URA.RU.
Матч между хоккейным клубом «Автомобилист» и магнитогорским «Металлургом» прошел 7 апреля. «Болели за „Автомобилист“ вместе с папой сегодня в Екатеринбурге», — пишет певец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По итогам игры победил «Металлург». Они забили третью шайбу в овертайме. Таким образом, счет составил 2:3 в пользу магнитогорского клуба.
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