Марочко: ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе

ВСУ начали удаленно закидывать мины на сватовское и кременское направления в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — передают РИА Новости слова военного эксперта. По его словам, в последнее время ВСУ используют для минирования сватовского и кременского участка фронта РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. URA.RU).
Марочко отметил, что украинские военнослужащие используют советские и зарубежные реактивные системы залпового огня для закидывания мин на участки фронта. Эти снаряды несут опасность для тех, кто живет рядом с линией фронта, уточнил эксперт.
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