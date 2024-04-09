Марочко: ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе

09 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

ВСУ закидывают снаряды при помощи РСЗО, рассказал военный эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ начали удаленно закидывать мины на сватовское и кременское направления в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — передают РИА Новости слова военного эксперта. По его словам, в последнее время ВСУ используют для минирования сватовского и кременского участка фронта РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. URA.RU). Марочко отметил, что украинские военнослужащие используют советские и зарубежные реактивные системы залпового огня для закидывания мин на участки фронта. Эти снаряды несут опасность для тех, кто живет рядом с линией фронта, уточнил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ начали удаленно закидывать мины на сватовское и кременское направления в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — передают РИА Новости слова военного эксперта. По его словам, в последнее время ВСУ используют для минирования сватовского и кременского участка фронта РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. URA.RU). Марочко отметил, что украинские военнослужащие используют советские и зарубежные реактивные системы залпового огня для закидывания мин на участки фронта. Эти снаряды несут опасность для тех, кто живет рядом с линией фронта, уточнил эксперт.