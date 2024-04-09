Марочко: ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе

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ВСУ закидывают снаряды при помощи РСЗО, рассказал военный эксперт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ начали удаленно закидывать мины на сватовское и кременское направления в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — передают РИА Новости слова военного эксперта. По его словам, в последнее время ВСУ используют для минирования сватовского и кременского участка фронта РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. URA.RU).

Марочко отметил, что украинские военнослужащие используют советские и зарубежные реактивные системы залпового огня для закидывания мин на участки фронта. Эти снаряды несут опасность для тех, кто живет рядом с линией фронта, уточнил эксперт.

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ВСУ начали удаленно закидывать мины на сватовское и кременское направления в Донбассе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности», — передают РИА Новости слова военного эксперта. По его словам, в последнее время ВСУ используют для минирования сватовского и кременского участка фронта РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. URA.RU). Марочко отметил, что украинские военнослужащие используют советские и зарубежные реактивные системы залпового огня для закидывания мин на участки фронта. Эти снаряды несут опасность для тех, кто живет рядом с линией фронта, уточнил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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