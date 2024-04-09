В Челябинске спрос на конфеты в виде пельменей и рыбы вырос в три раза

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Музей шоколада Николя. Челябинск., пельмени
В Челябинске популярность шоколада необычной формы выросла в три раза Фото:

В Челябинске спрос на шоколад в форме пельменей, пива и рыбы вырос в три раза с конца 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow.

«С начала года спрос на шоколад в форме пельменей, вареников с вишней и коньяком, пива и рыбы, инструментов, а также наборов косметики вырос в три раза по сравнению с четвертым кварталом 2023 года», — сообщили в Flowwow. Там отметили, что шоколад необычной формы стал вторым по популярности среди челябинцев.

Самым популярным десертом на заказ стало пирожное из рисового теста Моти. Притом спрос на него с начала года вырос меньше — в 1,7 раза. В рейтинг также вошел зефир в виде сэндвичей и цветов, спрос на который вырос в два раза.

В Челябинске изменилась и стоимость десертов ручной работы. Аналитики сервиса зафиксировали снижение цен на шоколад необычной формы на 4,4% (1080 рублей за упаковку). Другие позиции показали рост. Десерт Моти подорожал на 6,5% до средней стоимости в 1047 рублей за упаковку, а зефир на 7,9% (979 рублей).

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В Челябинске спрос на шоколад в форме пельменей, пива и рыбы вырос в три раза с конца 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow. «С начала года спрос на шоколад в форме пельменей, вареников с вишней и коньяком, пива и рыбы, инструментов, а также наборов косметики вырос в три раза по сравнению с четвертым кварталом 2023 года», — сообщили в Flowwow. Там отметили, что шоколад необычной формы стал вторым по популярности среди челябинцев. Самым популярным десертом на заказ стало пирожное из рисового теста Моти. Притом спрос на него с начала года вырос меньше — в 1,7 раза. В рейтинг также вошел зефир в виде сэндвичей и цветов, спрос на который вырос в два раза. В Челябинске изменилась и стоимость десертов ручной работы. Аналитики сервиса зафиксировали снижение цен на шоколад необычной формы на 4,4% (1080 рублей за упаковку). Другие позиции показали рост. Десерт Моти подорожал на 6,5% до средней стоимости в 1047 рублей за упаковку, а зефир на 7,9% (979 рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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