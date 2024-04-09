Зам Куйвашева назвал плотины, требующие особого внимания из-за паводка

В Свердловской области несколько плотин, которые требуют особого внимания в период паводка. Речь идет о гидротехнических сооружениях в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, его первый зам Алексей Шмыков.
«Сегодня поручил усилить меры по подготовке к весеннему половодью на территориях Свердловской области […] Особое внимание необходимо уделить гидротехническим сооружениям в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе. Их капитальный ремонт запланирован на 2024 год», — цитирует Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.
Также он поручил собственникам проверить дамбы и плотины и обеспечить постоянный мониторинг уровня воды в водохранилищах. По данным гидрологов, чрезвычайные ситуации из-за паводка в области не прогнозируются. К ликвидации паводков готовы более 12 тысяч специалистов, более 2,6 тысячи единиц техники, 69 единиц плавательных средств и 10 единиц авиатехники, отчитались власти. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!