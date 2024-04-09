Зам Куйвашева назвал плотины, требующие особого внимания из-за паводка

Зам Куйвашева: свердловские плотины требуют особого внимания из-за паводка
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Виды города. Курган., лед в воде, река тобол, паводок, тобол весной
В шести районах Свердловской области есть плотины, которым требуется ремонт Фото:

В Свердловской области несколько плотин, которые требуют особого внимания в период паводка. Речь идет о гидротехнических сооружениях в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, его первый зам Алексей Шмыков.

«Сегодня поручил усилить меры по подготовке к весеннему половодью на территориях Свердловской области […] Особое внимание необходимо уделить гидротехническим сооружениям в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе. Их капитальный ремонт запланирован на 2024 год», — цитирует Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Также он поручил собственникам проверить дамбы и плотины и обеспечить постоянный мониторинг уровня воды в водохранилищах. По данным гидрологов, чрезвычайные ситуации из-за паводка в области не прогнозируются. К ликвидации паводков готовы более 12 тысяч специалистов, более 2,6 тысячи единиц техники, 69 единиц плавательных средств и 10 единиц авиатехники, отчитались власти. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз.

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В Свердловской области несколько плотин, которые требуют особого внимания в период паводка. Речь идет о гидротехнических сооружениях в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области, его первый зам Алексей Шмыков. «Сегодня поручил усилить меры по подготовке к весеннему половодью на территориях Свердловской области […] Особое внимание необходимо уделить гидротехническим сооружениям в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе. Их капитальный ремонт запланирован на 2024 год», — цитирует Шмыкова департамент информполитики Свердловской области. Также он поручил собственникам проверить дамбы и плотины и обеспечить постоянный мониторинг уровня воды в водохранилищах. По данным гидрологов, чрезвычайные ситуации из-за паводка в области не прогнозируются. К ликвидации паводков готовы более 12 тысяч специалистов, более 2,6 тысячи единиц техники, 69 единиц плавательных средств и 10 единиц авиатехники, отчитались власти. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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