В Екатеринбурге толпа мужчин запинала прохожего. Видео

10 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Силовики задержали несколько нападавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга толпа неизвестных мужчин запинала прохожего. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На улице Черепанова, 23 рядом с магазинчиками автодеталей на мужчину налетел сначала один нападавший, а затем присоединились еще трое, один из них был с большой палкой. Мужчину госпитализировали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. Сотрудниками территориального ОВД задержаны несколько участников конфликта. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга толпа неизвестных мужчин запинала прохожего. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На улице Черепанова, 23 рядом с магазинчиками автодеталей на мужчину налетел сначала один нападавший, а затем присоединились еще трое, один из них был с большой палкой. Мужчину госпитализировали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. Сотрудниками территориального ОВД задержаны несколько участников конфликта. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.