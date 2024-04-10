В Верх-Исетском районе Екатеринбурга толпа неизвестных мужчин запинала прохожего. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На улице Черепанова, 23 рядом с магазинчиками автодеталей на мужчину налетел сначала один нападавший, а затем присоединились еще трое, один из них был с большой палкой. Мужчину госпитализировали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. Сотрудниками территориального ОВД задержаны несколько участников конфликта. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.
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