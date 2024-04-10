В Пермском крае водитель фуры попал в смертельное ДТП

В Чусовском городском округе произошло смертельное ДТП. Водитель фуры не справился с управлением и погиб.
«10 апреля 2024 года около 00:45 часов по автодороге Кунгур-Соликамск Чусовского городского округа в направление города Кунгур водитель автотранспортного средства ФАВ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием автотранспортного средства в кювет. Водитель большегруза погиб», — сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России «Чусовской».
Уточняется, что водитель скончался до прибытия скорой помощи. Ему фуры было всего 23 года. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы уточнить все обстоятельства происшедшего.
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В Чусовском городском округе произошло смертельное ДТП. Водитель фуры не справился с управлением и погиб. «10 апреля 2024 года около 00:45 часов по автодороге Кунгур-Соликамск Чусовского городского округа в направление города Кунгур водитель автотранспортного средства ФАВ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием автотранспортного средства в кювет. Водитель большегруза погиб», — сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России «Чусовской». Уточняется, что водитель скончался до прибытия скорой помощи. Ему фуры было всего 23 года. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы уточнить все обстоятельства происшедшего.