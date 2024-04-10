Стали известны подробности о новой пермской школе в Индустриальном районе

В Перми простроят школу со слесарной мастерской и медиацентром

10 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Школу должны построить до 31 декабря 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU Новая школа, которую планируют построить на улице Архитектора Свиязева в Перми, будет оборудована слесарной мастерской и кабинетом для аудиовизуального обучения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. «В новом здании школы по адресу ул. Архитектора Свиязева будут кабинеты по различным специальностям, такие как кабинет иностранных языков с мобильным лингафонным кабинетом, способствующий реализации аудиовизуального метода обучения, столярная и слесарская мастерские, кабинет кулинарии и домоводства, медиацентр и радиоузел. Также для школьников сделают мастерскую по обработке тканей», — сказано в сообщении. Уточняется, что подрядчика для строительства учебного учреждения уже выбрали. Конкурс выиграла пермская компания ООО «Кинетика», которая ранее называлась «ЖБК-Строй». Здание школы должны закончить до 31 декабря 2026 года. Конкурс на строительство школы объявили в марте 2024 года. Тогда же стало известно, что в ней смогут учиться до 1050 детей. На возведение объекта выделено 1,3 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая школа, которую планируют построить на улице Архитектора Свиязева в Перми, будет оборудована слесарной мастерской и кабинетом для аудиовизуального обучения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. «В новом здании школы по адресу ул. Архитектора Свиязева будут кабинеты по различным специальностям, такие как кабинет иностранных языков с мобильным лингафонным кабинетом, способствующий реализации аудиовизуального метода обучения, столярная и слесарская мастерские, кабинет кулинарии и домоводства, медиацентр и радиоузел. Также для школьников сделают мастерскую по обработке тканей», — сказано в сообщении. Уточняется, что подрядчика для строительства учебного учреждения уже выбрали. Конкурс выиграла пермская компания ООО «Кинетика», которая ранее называлась «ЖБК-Строй». Здание школы должны закончить до 31 декабря 2026 года. Конкурс на строительство школы объявили в марте 2024 года. Тогда же стало известно, что в ней смогут учиться до 1050 детей. На возведение объекта выделено 1,3 млрд рублей.