В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе пропал 84-летний мужчина Виктор Симко. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«С 10 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Добровольцы подчеркивают, что у мужчины проблемы с памятью. Жителей города просят по пути на работу обратить внимание на пожилых людей. Поисковый отряд призывает всех, кто может обладать информацией о местоположении Виктора Симко, сообщить по телефонам +7 (800) 700-54-52 или 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!