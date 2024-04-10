10 апреля 2024

В Екатеринбурге пропал пожилой мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел из дома 10 апреля Фото:

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе пропал 84-летний мужчина Виктор Симко. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«С 10 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Добровольцы подчеркивают, что у мужчины проблемы с памятью. Жителей города просят по пути на работу обратить внимание на пожилых людей. Поисковый отряд призывает всех, кто может обладать информацией о местоположении Виктора Симко, сообщить по телефонам +7 (800) 700-54-52 или 112.

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В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе пропал 84-летний мужчина Виктор Симко. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 10 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Добровольцы подчеркивают, что у мужчины проблемы с памятью. Жителей города просят по пути на работу обратить внимание на пожилых людей. Поисковый отряд призывает всех, кто может обладать информацией о местоположении Виктора Симко, сообщить по телефонам +7 (800) 700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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