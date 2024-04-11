11 апреля 2024

Екатеринбург ожидает теплый, но ветреный день

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Солнечный зимний день. Екатеринбург, облака, небо, фонарь
Порывы ветра 12 апреля будут достигать 14 м/с Фото:

В Екатеринбурге 12 апреля будет теплая, но ветреная погода с осадками. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«12 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ветер юго-западынй, западный, 5 — 10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью от +7 до +9 градусов, а днем от +13 до +15 градусов», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В ночь на 12 апреля через Свердловскую область проходит холодный атмосферный фронт, который будет смещаться через регион с северо-запада на юго-восток. При прохождении фронта ожидается дождь (до 2 -5 мм). За фронтом существенного похолодания не прогнозируется.

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В Екатеринбурге 12 апреля будет теплая, но ветреная погода с осадками. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «12 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ветер юго-западынй, западный, 5 — 10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью от +7 до +9 градусов, а днем от +13 до +15 градусов», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В ночь на 12 апреля через Свердловскую область проходит холодный атмосферный фронт, который будет смещаться через регион с северо-запада на юго-восток. При прохождении фронта ожидается дождь (до 2 -5 мм). За фронтом существенного похолодания не прогнозируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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