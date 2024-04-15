В Челябинске встретили эвакуированных из Белгородской области детей. Видео

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Поезд помощи. Челябинск , поезд, рельсы, локомотив, полиция, ржд, железная дорога
Поезд прибыл в Челябинск 15 апреля Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Порядка ста детей из Белгородской области прибыли в Челябинск, чтобы переждать на Урале обстрелы со стороны армии Украины. Об этом сообщил 15 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Встретили в Челябинске детей из Белгородской области. К нам приехали порядка 100 детей в сопровождении педагогов. Все разных возрастов: с первого по 11 классы. Разместили ребят в детском оздоровительном лагере. Учиться дети будут в нескольких школах», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Текслер добавил, что к каждому ребенку будет организован индивидуальный подход, включая кружки и спортивные занятия. Также для них уже разработана экскурсионная программа.

Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.

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Порядка ста детей из Белгородской области прибыли в Челябинск, чтобы переждать на Урале обстрелы со стороны армии Украины. Об этом сообщил 15 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Встретили в Челябинске детей из Белгородской области. К нам приехали порядка 100 детей в сопровождении педагогов. Все разных возрастов: с первого по 11 классы. Разместили ребят в детском оздоровительном лагере. Учиться дети будут в нескольких школах», — написал глава региона в своем telegram-канале. Текслер добавил, что к каждому ребенку будет организован индивидуальный подход, включая кружки и спортивные занятия. Также для них уже разработана экскурсионная программа. Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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