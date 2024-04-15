В Челябинске встретили эвакуированных из Белгородской области детей. Видео

15 апреля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Поезд прибыл в Челябинск 15 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Порядка ста детей из Белгородской области прибыли в Челябинск, чтобы переждать на Урале обстрелы со стороны армии Украины. Об этом сообщил 15 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Встретили в Челябинске детей из Белгородской области. К нам приехали порядка 100 детей в сопровождении педагогов. Все разных возрастов: с первого по 11 классы. Разместили ребят в детском оздоровительном лагере. Учиться дети будут в нескольких школах», — написал глава региона в своем telegram-канале. Текслер добавил, что к каждому ребенку будет организован индивидуальный подход, включая кружки и спортивные занятия. Также для них уже разработана экскурсионная программа. Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка ста детей из Белгородской области прибыли в Челябинск, чтобы переждать на Урале обстрелы со стороны армии Украины. Об этом сообщил 15 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Встретили в Челябинске детей из Белгородской области. К нам приехали порядка 100 детей в сопровождении педагогов. Все разных возрастов: с первого по 11 классы. Разместили ребят в детском оздоровительном лагере. Учиться дети будут в нескольких школах», — написал глава региона в своем telegram-канале. Текслер добавил, что к каждому ребенку будет организован индивидуальный подход, включая кружки и спортивные занятия. Также для них уже разработана экскурсионная программа. Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО и ЯНАО. Готовятся к приезду белгородцев и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.