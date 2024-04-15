Акции группы Челябинского меткомбината стали окупаться в четыре раза дольше

15 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Акции меткомбината стали обходиться покупателям дороже и окупаться дольше Фото: Илья Московец © URA.RU Акции холдинга Челябинского металлургического комбината (ЧМК) стали окупаться в четыре раза дольше. Как следует из опубликованного отчета по международным стандартам финотчетности, на одну акцию в 2023 году пришлось 1,3 тысячи рублей вместо четырех тысяч годом ранее. При этом акции на бирже стали стоить дороже. «Прибыль на акцию, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, составила в 2023 году 1,322 тысячи рублей. В 2022 году показатель находился на уровне 4,073 тысячи рублей», — отмечено в консолидированном отчете о прибыли и убытке. Консолидированная прибыль группы упала в четыре раза: с 12,879 млрд рублей до 4,183 млрд рублей, при этом количество акций сохранилось на прежнем уровне, составив 3,6 млн. Показатель отношения биржевой цены акций к удельной прибыли изменился за год в 4,38 раза. Если в 2023 году 14 апреля ценная бумага стоила 6,325 тысячи рублей, то 15 апреля 2024 года — 9,045 тысячи. Соотношение изменилось с 1,55 до 6,38 раза. Совокупные активы холдинга сократились на пять миллиардов рублей. При это возрос показатель нераспределенной прибыли, который вырос на 5,783 млрд рублей. Значительный прирост отражен по долгосрочным обязательствам. В отчете ЧМК кредиты в рамках раздела таких обязательств увеличились на 107,283 млрд рублей, составив 111,722 млрд рублей. Одновременно займы в рамках краткосрочных обязательств снизились в 3,77 раза до почти 44 млрд рублей. В примечаниях к отчетности говорится, что группа является ответчиком по ряду исков. Задолженность перед банками и финансовыми учреждениями рамках обобщенного индикатора долгосрочных обязательств увеличилась с 60 до 120 миллиардов. При этом текущая долговая нагрузка на отчетную дату стала ниже, чем годом ранее, в 4,16 раза. В октябре холдинг смог договориться с Газпромбанком о двухлетней рассрочке. Спор на 11,9 млрд рублей длился почти год и завершился подписанием мирового соглашения. В апреле холдинг опубликовал отчеты по российским стандартам. По результатам года чистая прибыль сократилась в девять раз. В то же время негативный тренд замедлился. В первом квартале 2024 года чистый убыток стал меньше уровня 2022 года. Показатель окупаемости акций является аналитическим маркером, позволяющим сравнивать компании друг с другом. Индикатор, равный 6,8, продолжает оставаться невысоким. Акции российского рынка по данному показателю выглядят более привлекательно в сравнении со многими иностранными ценными бумагами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акции холдинга Челябинского металлургического комбината (ЧМК) стали окупаться в четыре раза дольше. Как следует из опубликованного отчета по международным стандартам финотчетности, на одну акцию в 2023 году пришлось 1,3 тысячи рублей вместо четырех тысяч годом ранее. При этом акции на бирже стали стоить дороже. «Прибыль на акцию, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, составила в 2023 году 1,322 тысячи рублей. В 2022 году показатель находился на уровне 4,073 тысячи рублей», — отмечено в консолидированном отчете о прибыли и убытке. Консолидированная прибыль группы упала в четыре раза: с 12,879 млрд рублей до 4,183 млрд рублей, при этом количество акций сохранилось на прежнем уровне, составив 3,6 млн. Показатель отношения биржевой цены акций к удельной прибыли изменился за год в 4,38 раза. Если в 2023 году 14 апреля ценная бумага стоила 6,325 тысячи рублей, то 15 апреля 2024 года — 9,045 тысячи. Соотношение изменилось с 1,55 до 6,38 раза. Совокупные активы холдинга сократились на пять миллиардов рублей. При это возрос показатель нераспределенной прибыли, который вырос на 5,783 млрд рублей. Значительный прирост отражен по долгосрочным обязательствам. В отчете ЧМК кредиты в рамках раздела таких обязательств увеличились на 107,283 млрд рублей, составив 111,722 млрд рублей. Одновременно займы в рамках краткосрочных обязательств снизились в 3,77 раза до почти 44 млрд рублей. В примечаниях к отчетности говорится, что группа является ответчиком по ряду исков. Задолженность перед банками и финансовыми учреждениями рамках обобщенного индикатора долгосрочных обязательств увеличилась с 60 до 120 миллиардов. При этом текущая долговая нагрузка на отчетную дату стала ниже, чем годом ранее, в 4,16 раза. В октябре холдинг смог договориться с Газпромбанком о двухлетней рассрочке. Спор на 11,9 млрд рублей длился почти год и завершился подписанием мирового соглашения. В апреле холдинг опубликовал отчеты по российским стандартам. По результатам года чистая прибыль сократилась в девять раз. В то же время негативный тренд замедлился. В первом квартале 2024 года чистый убыток стал меньше уровня 2022 года. Показатель окупаемости акций является аналитическим маркером, позволяющим сравнивать компании друг с другом. Индикатор, равный 6,8, продолжает оставаться невысоким. Акции российского рынка по данному показателю выглядят более привлекательно в сравнении со многими иностранными ценными бумагами.