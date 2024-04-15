В Пермском крае к 2030 году планируют отремонтировать все больничные стационары

Медицинские учреждения края оснащают новым современным оборудованием Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае к 2030 году необходимо отремонтировать все больничные стационары. Соответствующую задачу региональным минздраву и минстрою поставил губернатор Дмитрий Махонин во время своего послания краевому заксобранию.

«С 2023 года регион подходит к капитальным ремонтам комплексно. Также продолжается благоустройство территорий больниц. В ходе послания Дмитрий Махонин поставил задачу краевым министерству здравоохранения совместно с министерством строительства до 2030 года провести комплексные капремонты во всех стационарах Прикамья. Также необходимо благоустроить больничные дворы», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

За последние четыре года в Прикамье был реализован 21 проект по строительству новых медицинских учреждений. Это поликлиники, лечебные корпуса и сельские врачебные амбулатории. Только в 2023 году они появились Перми, Сиве, поселке Углеуральский, Кудымкаре, Полазне, Чердыни, Ныробе и пермском поселке Оверята. Кроме того, была достроена краевая инфекционная больница на 232 места. Еще 16 различных объектов в шести округах региона находятся на разных этапах строительства.

Отдельное внимание власти региона уделяют обновлению материально-технической базы существующих объектов здравоохранения. За четыре года в медицинские учреждения региона было поставлено более 8 тысяч единиц нового оборудования. «Благодаря оснащению и мастерству врачей пермские клиники сейчас применяют методики оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В том числе это профили кардиохирургии и нейрохирургии», — отметил Дмитрий Махонин.