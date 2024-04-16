Главный парк Екатеринбурга везет дорогую звезду на открытие театрального сезона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие летнего театра в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург , летний театр парка маяковского
Летний театр с размахом открыли в августе 2023 года — перед официальным 300-летием Екатеринбурга Фото:

Концертный сезон в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского откроется выступлением Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана — главного саксофониста России. Об этом URA.RU рассказали в команде ЦПКиО.

«1 июня принимаем звездных гостей в Летнем театре: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отмечает на сцене театра 25-летний юбилей. С маэстро — прекрасные солисты Фантине и Олег Аккуратов», — говорится в сообщении. Фантине и Аккуратов известны публике по шоу «Голос», а Аккуратов еще и тем, что выступал на закрытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году.

Концерт обойдется организаторам в сумму около 3,5 миллиона рублей. На такие расходы дирекция парка идет неспроста — ей важно красиво открыть первый полноценный сезон на площадке, которую при участии губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова восстановили к 300-летию города и открыли в августе 2023-го концертом именитых Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концертный сезон в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского откроется выступлением Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана — главного саксофониста России. Об этом URA.RU рассказали в команде ЦПКиО. «1 июня принимаем звездных гостей в Летнем театре: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отмечает на сцене театра 25-летний юбилей. С маэстро — прекрасные солисты Фантине и Олег Аккуратов», — говорится в сообщении. Фантине и Аккуратов известны публике по шоу «Голос», а Аккуратов еще и тем, что выступал на закрытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году. Концерт обойдется организаторам в сумму около 3,5 миллиона рублей. На такие расходы дирекция парка идет неспроста — ей важно красиво открыть первый полноценный сезон на площадке, которую при участии губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова восстановили к 300-летию города и открыли в августе 2023-го концертом именитых Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...