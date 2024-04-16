Главный парк Екатеринбурга везет дорогую звезду на открытие театрального сезона

Летний театр с размахом открыли в августе 2023 года — перед официальным 300-летием Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концертный сезон в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского откроется выступлением Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана — главного саксофониста России. Об этом URA.RU рассказали в команде ЦПКиО.

«1 июня принимаем звездных гостей в Летнем театре: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отмечает на сцене театра 25-летний юбилей. С маэстро — прекрасные солисты Фантине и Олег Аккуратов», — говорится в сообщении. Фантине и Аккуратов известны публике по шоу «Голос», а Аккуратов еще и тем, что выступал на закрытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году.

Концерт обойдется организаторам в сумму около 3,5 миллиона рублей. На такие расходы дирекция парка идет неспроста — ей важно красиво открыть первый полноценный сезон на площадке, которую при участии губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова восстановили к 300-летию города и открыли в августе 2023-го концертом именитых Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину.