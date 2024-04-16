Прокуратура обжаловала приговор обвиняемому в заказном убийстве свердловского бизнесмена

Свердловская прокуратура внесла апелляционное представление на оправдательный приговор Насими Мамедову, которого обвиняют в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина. Также две жалобы подали потерпевшие. Соответствующая информация появилась в картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга.
«Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор в связи с допущенными процессуальными нарушениями в ходе судебного процесса», — объяснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Жалобы будут направлены в Свердловский областной суд.
В жалобах потерпевших и представлении силовиков есть лишь принципиальное несогласие с приговоров без конкретных доводов, добавил URA.RU адвокат Мамедова Георгий Краснов. «Мотивированные апелляции будут поданы ими не раньше первой половины мая. Только тогда мы узнаем аргументы стороны обвинения, сможем их оценить и прокомментировать», — пояснил он.
В случае, если облсуд согласится с прокуратурой и потерпевшими, то дело будет рассмотрено в третий раз. Два предыдущих судебных разбирательства проходили с участием присяжных. Именно они признавали Мамедова невиновным.
Как считает следствие, убийство произошло в 2000 году в Екатеринбурге. Михаил Клок (считается экс-лидером ОПГ, но сам отрицает связь с криминалом) получил деньги от бизнес-партнера Зубакина Дмитрия Дейча. Их он якобы передал своему водителю Мамедову. К моменту оглашения второго оправдательного вердикта Дейч умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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