16 апреля 2024

Прокуратура обжаловала приговор обвиняемому в заказном убийстве свердловского бизнесмена

Второй оправдательный приговор Мамедову обжаловали потерпевшие и прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
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Насими Мамедов в Кировском районном суде. Екатеринбург, мамедов насими
Насими Мамедов был оправдан во второй раз 29 марта Фото:
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Свердловская прокуратура внесла апелляционное представление на оправдательный приговор Насими Мамедову, которого обвиняют в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина. Также две жалобы подали потерпевшие. Соответствующая информация появилась в картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга.

«Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор в связи с допущенными процессуальными нарушениями в ходе судебного процесса», — объяснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Жалобы будут направлены в Свердловский областной суд.

В жалобах потерпевших и представлении силовиков есть лишь принципиальное несогласие с приговоров без конкретных доводов, добавил URA.RU адвокат Мамедова Георгий Краснов. «Мотивированные апелляции будут поданы ими не раньше первой половины мая. Только тогда мы узнаем аргументы стороны обвинения, сможем их оценить и прокомментировать», — пояснил он.

В случае, если облсуд согласится с прокуратурой и потерпевшими, то дело будет рассмотрено в третий раз. Два предыдущих судебных разбирательства проходили с участием присяжных. Именно они признавали Мамедова невиновным.

Как считает следствие, убийство произошло в 2000 году в Екатеринбурге. Михаил Клок (считается экс-лидером ОПГ, но сам отрицает связь с криминалом) получил деньги от бизнес-партнера Зубакина Дмитрия Дейча. Их он якобы передал своему водителю Мамедову. К моменту оглашения второго оправдательного вердикта Дейч умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловская прокуратура внесла апелляционное представление на оправдательный приговор Насими Мамедову, которого обвиняют в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина. Также две жалобы подали потерпевшие. Соответствующая информация появилась в картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга. «Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор в связи с допущенными процессуальными нарушениями в ходе судебного процесса», — объяснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Жалобы будут направлены в Свердловский областной суд. В жалобах потерпевших и представлении силовиков есть лишь принципиальное несогласие с приговоров без конкретных доводов, добавил URA.RU адвокат Мамедова Георгий Краснов. «Мотивированные апелляции будут поданы ими не раньше первой половины мая. Только тогда мы узнаем аргументы стороны обвинения, сможем их оценить и прокомментировать», — пояснил он. В случае, если облсуд согласится с прокуратурой и потерпевшими, то дело будет рассмотрено в третий раз. Два предыдущих судебных разбирательства проходили с участием присяжных. Именно они признавали Мамедова невиновным. Как считает следствие, убийство произошло в 2000 году в Екатеринбурге. Михаил Клок (считается экс-лидером ОПГ, но сам отрицает связь с криминалом) получил деньги от бизнес-партнера Зубакина Дмитрия Дейча. Их он якобы передал своему водителю Мамедову. К моменту оглашения второго оправдательного вердикта Дейч умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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