Украина требует от США гарантии безопасности, как для Израиля

Ермак: соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем с Израилем
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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Андрей Ермак сообщил, что Украина хочет получить от США обязательства в сфере безопасности Фото:
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Украина выражает интерес к получению от США гарантий безопасности, сопоставимых с теми, которые были предоставлены Израилю. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что США во время атаки Ирана на Израиль 14 апреля продемонстрировали эффективность совместных действий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку Ирана на Израиль, отметив, что ВСУ ждут поддержки Запада.

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Украина выражает интерес к получению от США гарантий безопасности, сопоставимых с теми, которые были предоставлены Израилю. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что США во время атаки Ирана на Израиль 14 апреля продемонстрировали эффективность совместных действий. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку Ирана на Израиль, отметив, что ВСУ ждут поддержки Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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