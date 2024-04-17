В Екатеринбурге у двух мигрантов из Таджикистана нашли 60 свертков с героином

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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, арест, судебный процесс, наручники
Подозреваемые помещены под стражу Фото:

В Екатеринбурге задержаны два гражданина Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска у них нашли более 60 пакетов с героином общей массой почти полкило. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками управления по наркоконтролю были задержаны два трудовых мигранта из Таджикистана. Один из них находился на территории России законно, а другой нелегально. При них были обнаружены четыре свертка с героином весом 1,25 грамма. А во время обыска квартиры, где проживал один из иностранцев, нашли 60 пакетов с героином. Их общий вес составил почти полкило — 425,51 граммов», — рассказал собеседник агентства.

Оба мужчины сейчас задержаны, возбуждено уголовное дело. Мигранты признались, что хранили запрещенные вещества с целью их дальнейшего сбыта.

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В Екатеринбурге задержаны два гражданина Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска у них нашли более 60 пакетов с героином общей массой почти полкило. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудниками управления по наркоконтролю были задержаны два трудовых мигранта из Таджикистана. Один из них находился на территории России законно, а другой нелегально. При них были обнаружены четыре свертка с героином весом 1,25 грамма. А во время обыска квартиры, где проживал один из иностранцев, нашли 60 пакетов с героином. Их общий вес составил почти полкило — 425,51 граммов», — рассказал собеседник агентства. Оба мужчины сейчас задержаны, возбуждено уголовное дело. Мигранты признались, что хранили запрещенные вещества с целью их дальнейшего сбыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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