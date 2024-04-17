Челябинский суд ужесточил меру пресечения организатору незаконной миграции

17 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд назначил Виталию Моисеенко ряд запретов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд по представлению прокурора ужесточил меру пресечения Виталию Моисеенко, обвиняемому в организации незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, меру пресечения в виде подписки о невыезде заменили на запрет определенных действий. «Судом апелляционной инстанции принято новое решение. По нему в отношении Моисеенко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что теперь Моисеенко запрещено находиться в определенные часы вне дома, выходить с кем-то на связь (за исключением адвоката, следователя, оперативных сотрудников, близких родственников). Ограничения продлятся до 5 июня. Моисеенко был задержан в начале апреля. Предварительно известно, что на него вышли в ходе расследования по делу о миграционных центрах в Магнитогорске, где иностранцам незаконно оформляли документы и засчитывали прохождение экзаменов на знание русского языка. Моисеенко предъявили обвинения по ч.1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). При этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. По данным URA.RU, Моисеенко договорился с представителем агрохолдинга, что за определенную плату поможет мигрантам, которых руководство компании планировало привлечь для работы, со сдачей экзаменов на получение патента. После он договорился с центром, в котором иностранцы должны были сдавать экзамен. И в назначенный день проверяющие подсказали мигрантам ответы, что позволило последним незаконно остаться с России. По данным агентства, Моисеенко вину не признал. Во время допроса он пояснил, что действительно привез мигрантов в учебный центр для сдачи экзаменов, общался с проверяющими. Но никакой личной выгоды из этого не получал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд по представлению прокурора ужесточил меру пресечения Виталию Моисеенко, обвиняемому в организации незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, меру пресечения в виде подписки о невыезде заменили на запрет определенных действий. «Судом апелляционной инстанции принято новое решение. По нему в отношении Моисеенко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что теперь Моисеенко запрещено находиться в определенные часы вне дома, выходить с кем-то на связь (за исключением адвоката, следователя, оперативных сотрудников, близких родственников). Ограничения продлятся до 5 июня. Моисеенко был задержан в начале апреля. Предварительно известно, что на него вышли в ходе расследования по делу о миграционных центрах в Магнитогорске, где иностранцам незаконно оформляли документы и засчитывали прохождение экзаменов на знание русского языка. Моисеенко предъявили обвинения по ч.1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). При этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. По данным URA.RU, Моисеенко договорился с представителем агрохолдинга, что за определенную плату поможет мигрантам, которых руководство компании планировало привлечь для работы, со сдачей экзаменов на получение патента. После он договорился с центром, в котором иностранцы должны были сдавать экзамен. И в назначенный день проверяющие подсказали мигрантам ответы, что позволило последним незаконно остаться с России. По данным агентства, Моисеенко вину не признал. Во время допроса он пояснил, что действительно привез мигрантов в учебный центр для сдачи экзаменов, общался с проверяющими. Но никакой личной выгоды из этого не получал.