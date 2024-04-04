Бастрыкин затребовал доклад об организации незаконной миграции в Магнитогорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин 5 апреля затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту организации незаконной миграции в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В социальных медиа размещена информация о том, что в Магнитогорске функционируют два центра миграционных услуг, сотрудники которых незаконными методами решают вопросы с оформлением документов и прохождением экзаменов иностранными гражданами. Кроме того, сообщается, что эти центры неоднократно закрывали», — уточнили в пресс-службе ведомства.
За организацию незаконной миграции следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела.
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