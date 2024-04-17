ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве автомобиля Прозорова в Москве. Видео

17 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Он поставлял компоненты, которые использовались для взрывного устройства. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Задержанный является гражданином России и Молдавии», — передает «Лента.ру» информацию из службы. Отмечается, что он поставлял компоненты для взрывного устройства, которое было установлено под машиной бывшего сотрудника СБУ. Ранее Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит Киев. По его словам, он намерен продолжать раскрывать украинские преступления, даже несмотря на случившееся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Он поставлял компоненты, которые использовались для взрывного устройства. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. «Задержанный является гражданином России и Молдавии», — передает «Лента.ру» информацию из службы. Отмечается, что он поставлял компоненты для взрывного устройства, которое было установлено под машиной бывшего сотрудника СБУ. Ранее Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит Киев. По его словам, он намерен продолжать раскрывать украинские преступления, даже несмотря на случившееся.