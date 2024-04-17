Куйвашева неприятно удивила вотчина УГМК на выборах

17 апреля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев попросил главу объясниться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оказался неприятно удивлен результатами президентских выборов в Верхней Пышме — основной территории присутствия УГМК. Об этом URA.RU рассказал участник большого совещания в «Гранатовой бухте», которое прошло днем 17 апреля. По его словам, говоря о выборах, политический вице-губернатор Олег Чемезов зачитал топ-5 городов по явке (это был основной KPI для российских чиновников всех уровней) и назвал аутсайдеров. «Услышав про Верхнюю Пышму, Куйвашев очень удивился. Спросил у [мэра Ивана] Соломина, как так. Тот отмолчался», — рассказал очевидец. Статья по теме Три мэра при всех объяснили, почему Куйвашев не должен их уволить Как сообщало агентство, Соломин был в числе тех, кто накануне — в присутствии мэров и Чемезова — развернуто объяснял, почему провалился его штаб. Чиновник, как утверждают очевидцы, сказал, что городская команда «расслабилась, подуспокоилась» и в целом надеялась, что явку обеспечат градообразующие предприятия. Она в итоге составила 69,2% — при задаче в 70%. Хотя свердловские власти всегда считали Верхнюю Пышму политически стабильным муниципалитетом. В целом Куйвашева и его штаб с поставленной Кремлем задачей справились. Явка составила 71%, 82% избирателей поддержали самовыдвиженца Владимира Путина (при KPI в 80%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оказался неприятно удивлен результатами президентских выборов в Верхней Пышме — основной территории присутствия УГМК. Об этом URA.RU рассказал участник большого совещания в «Гранатовой бухте», которое прошло днем 17 апреля. По его словам, говоря о выборах, политический вице-губернатор Олег Чемезов зачитал топ-5 городов по явке (это был основной KPI для российских чиновников всех уровней) и назвал аутсайдеров. «Услышав про Верхнюю Пышму, Куйвашев очень удивился. Спросил у [мэра Ивана] Соломина, как так. Тот отмолчался», — рассказал очевидец. Как сообщало агентство, Соломин был в числе тех, кто накануне — в присутствии мэров и Чемезова — развернуто объяснял, почему провалился его штаб. Чиновник, как утверждают очевидцы, сказал, что городская команда «расслабилась, подуспокоилась» и в целом надеялась, что явку обеспечат градообразующие предприятия. Она в итоге составила 69,2% — при задаче в 70%. Хотя свердловские власти всегда считали Верхнюю Пышму политически стабильным муниципалитетом. В целом Куйвашева и его штаб с поставленной Кремлем задачей справились. Явка составила 71%, 82% избирателей поддержали самовыдвиженца Владимира Путина (при KPI в 80%).