Куйвашева неприятно удивила вотчина УГМК на выборах

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© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев попросил главу объясниться Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оказался неприятно удивлен результатами президентских выборов в Верхней Пышме — основной территории присутствия УГМК. Об этом URA.RU рассказал участник большого совещания в «Гранатовой бухте», которое прошло днем 17 апреля.

По его словам, говоря о выборах, политический вице-губернатор Олег Чемезов зачитал топ-5 городов по явке (это был основной KPI для российских чиновников всех уровней) и назвал аутсайдеров. «Услышав про Верхнюю Пышму, Куйвашев очень удивился. Спросил у [мэра Ивана] Соломина, как так. Тот отмолчался», — рассказал очевидец.

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Как сообщало агентство, Соломин был в числе тех, кто накануне — в присутствии мэров и Чемезова — развернуто объяснял, почему провалился его штаб. Чиновник, как утверждают очевидцы, сказал, что городская команда «расслабилась, подуспокоилась» и в целом надеялась, что явку обеспечат градообразующие предприятия. Она в итоге составила 69,2% — при задаче в 70%. Хотя свердловские власти всегда считали Верхнюю Пышму политически стабильным муниципалитетом.

В целом Куйвашева и его штаб с поставленной Кремлем задачей справились. Явка составила 71%, 82% избирателей поддержали самовыдвиженца Владимира Путина (при KPI в 80%).

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оказался неприятно удивлен результатами президентских выборов в Верхней Пышме — основной территории присутствия УГМК. Об этом URA.RU рассказал участник большого совещания в «Гранатовой бухте», которое прошло днем 17 апреля. По его словам, говоря о выборах, политический вице-губернатор Олег Чемезов зачитал топ-5 городов по явке (это был основной KPI для российских чиновников всех уровней) и назвал аутсайдеров. «Услышав про Верхнюю Пышму, Куйвашев очень удивился. Спросил у [мэра Ивана] Соломина, как так. Тот отмолчался», — рассказал очевидец. Как сообщало агентство, Соломин был в числе тех, кто накануне — в присутствии мэров и Чемезова — развернуто объяснял, почему провалился его штаб. Чиновник, как утверждают очевидцы, сказал, что городская команда «расслабилась, подуспокоилась» и в целом надеялась, что явку обеспечат градообразующие предприятия. Она в итоге составила 69,2% — при задаче в 70%. Хотя свердловские власти всегда считали Верхнюю Пышму политически стабильным муниципалитетом. В целом Куйвашева и его штаб с поставленной Кремлем задачей справились. Явка составила 71%, 82% избирателей поддержали самовыдвиженца Владимира Путина (при KPI в 80%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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