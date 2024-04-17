ЕР присвоила Челябинской области «желтый уровень» на выборах осенью 2024 года

18 апреля 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Осенью челябинцам предстоит выбирать губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Единая Россия» оценила своих региональных кандидатов на избираемость на выборах осенью 2024 года. Все регионы РФ партия поделила на три зоны «красную», «желтую» и «зеленую». Челябинская область вошла в «желтый уровень». «В „красной зоне“ партия ожидает трудности на выборах и сильных соперников. К „зеленым“ регионам отнесены простые для партии территории. Из регионов, где будут избирать губернаторов, к „желтым“ относится Челябинская область», — пишут «Ведомости». Издание отмечает, что помимо выборов губернатора, осенью в Челябинске переизбирается гордума. К «желтым регионам» также в ЕР отнесли Москву и Севастополь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» оценила своих региональных кандидатов на избираемость на выборах осенью 2024 года. Все регионы РФ партия поделила на три зоны «красную», «желтую» и «зеленую». Челябинская область вошла в «желтый уровень». «В „красной зоне“ партия ожидает трудности на выборах и сильных соперников. К „зеленым“ регионам отнесены простые для партии территории. Из регионов, где будут избирать губернаторов, к „желтым“ относится Челябинская область», — пишут «Ведомости». Издание отмечает, что помимо выборов губернатора, осенью в Челябинске переизбирается гордума. К «желтым регионам» также в ЕР отнесли Москву и Севастополь.