ЕР присвоила Челябинской области «желтый уровень» на выборах осенью 2024 года

«Единая Россия» оценила своих региональных кандидатов на избираемость на выборах осенью 2024 года. Все регионы РФ партия поделила на три зоны «красную», «желтую» и «зеленую». Челябинская область вошла в «желтый уровень».
«В „красной зоне“ партия ожидает трудности на выборах и сильных соперников. К „зеленым“ регионам отнесены простые для партии территории. Из регионов, где будут избирать губернаторов, к „желтым“ относится Челябинская область», — пишут «Ведомости».
Издание отмечает, что помимо выборов губернатора, осенью в Челябинске переизбирается гордума. К «желтым регионам» также в ЕР отнесли Москву и Севастополь.
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