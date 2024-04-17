17 апреля 2024

ЕР присвоила Челябинской области «желтый уровень» на выборах осенью 2024 года

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Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, голосование, урна для голосования
Осенью челябинцам предстоит выбирать губернатора Фото:

«Единая Россия» оценила своих региональных кандидатов на избираемость на выборах осенью 2024 года. Все регионы РФ партия поделила на три зоны «красную», «желтую» и «зеленую». Челябинская область вошла в «желтый уровень».

«В „красной зоне“ партия ожидает трудности на выборах и сильных соперников. К „зеленым“ регионам отнесены простые для партии территории. Из регионов, где будут избирать губернаторов, к „желтым“ относится Челябинская область», — пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что помимо выборов губернатора, осенью в Челябинске переизбирается гордума. К «желтым регионам» также в ЕР отнесли Москву и Севастополь.

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«Единая Россия» оценила своих региональных кандидатов на избираемость на выборах осенью 2024 года. Все регионы РФ партия поделила на три зоны «красную», «желтую» и «зеленую». Челябинская область вошла в «желтый уровень». «В „красной зоне“ партия ожидает трудности на выборах и сильных соперников. К „зеленым“ регионам отнесены простые для партии территории. Из регионов, где будут избирать губернаторов, к „желтым“ относится Челябинская область», — пишут «Ведомости». Издание отмечает, что помимо выборов губернатора, осенью в Челябинске переизбирается гордума. К «желтым регионам» также в ЕР отнесли Москву и Севастополь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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