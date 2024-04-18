Свердловский министр провалил проверку ревизоров

Минфин нашел нарушения в свердловском министерстве природы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвящённая подготовке к пожароопасному сезону. Екатеринбург, мамонтов денис
Денис Мамонтов возглавил областное минприроды осенью 2022 года Фото:

В свердловском министерстве природных ресурсов закончилась проверка минфина. Ведомство обнаружило нарушения законодательства в сфере закупок, следует из отчета ведомства на официальном сайте.

«Проведена плановая документарная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок […] По итогам проверки установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок при размещении в ЕИС извещений об осуществлении закупок, заключении контрактов, направлении информации и документов в реестр контрактов», — говорится в сообщении.

Итогом проверки стало обсуждение того, как в будущем ведомство может избежать подобных нарушений. Минприроды с ноября 2022 года возглавляет Денис Мамонтов. До этого он два года занимал пост министра экономики области, а еще раньше был замглавы администрации Мегиона (ХМАО) и помощником нынешнего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, когда тот был первым вице-премьером правительства ХМАО. В 2020-м Мамонтов возглавлял рейтинг самых богатых членов правительства. Тогда по итогу года он заработал 15,2 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свердловском министерстве природных ресурсов закончилась проверка минфина. Ведомство обнаружило нарушения законодательства в сфере закупок, следует из отчета ведомства на официальном сайте. «Проведена плановая документарная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок […] По итогам проверки установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок при размещении в ЕИС извещений об осуществлении закупок, заключении контрактов, направлении информации и документов в реестр контрактов», — говорится в сообщении. Итогом проверки стало обсуждение того, как в будущем ведомство может избежать подобных нарушений. Минприроды с ноября 2022 года возглавляет Денис Мамонтов. До этого он два года занимал пост министра экономики области, а еще раньше был замглавы администрации Мегиона (ХМАО) и помощником нынешнего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, когда тот был первым вице-премьером правительства ХМАО. В 2020-м Мамонтов возглавлял рейтинг самых богатых членов правительства. Тогда по итогу года он заработал 15,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...