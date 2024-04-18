Свердловский министр провалил проверку ревизоров

Минфин нашел нарушения в свердловском министерстве природы

18 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Денис Мамонтов возглавил областное минприроды осенью 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловском министерстве природных ресурсов закончилась проверка минфина. Ведомство обнаружило нарушения законодательства в сфере закупок, следует из отчета ведомства на официальном сайте. «Проведена плановая документарная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок […] По итогам проверки установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок при размещении в ЕИС извещений об осуществлении закупок, заключении контрактов, направлении информации и документов в реестр контрактов», — говорится в сообщении. Итогом проверки стало обсуждение того, как в будущем ведомство может избежать подобных нарушений. Минприроды с ноября 2022 года возглавляет Денис Мамонтов. До этого он два года занимал пост министра экономики области, а еще раньше был замглавы администрации Мегиона (ХМАО) и помощником нынешнего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, когда тот был первым вице-премьером правительства ХМАО. В 2020-м Мамонтов возглавлял рейтинг самых богатых членов правительства. Тогда по итогу года он заработал 15,2 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском министерстве природных ресурсов закончилась проверка минфина. Ведомство обнаружило нарушения законодательства в сфере закупок, следует из отчета ведомства на официальном сайте. «Проведена плановая документарная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок […] По итогам проверки установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок при размещении в ЕИС извещений об осуществлении закупок, заключении контрактов, направлении информации и документов в реестр контрактов», — говорится в сообщении. Итогом проверки стало обсуждение того, как в будущем ведомство может избежать подобных нарушений. Минприроды с ноября 2022 года возглавляет Денис Мамонтов. До этого он два года занимал пост министра экономики области, а еще раньше был замглавы администрации Мегиона (ХМАО) и помощником нынешнего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, когда тот был первым вице-премьером правительства ХМАО. В 2020-м Мамонтов возглавлял рейтинг самых богатых членов правительства. Тогда по итогу года он заработал 15,2 млн рублей.