Губернатор Мурманской области заявил о рекордном миграционном приросте

18 апреля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

В Мурманской области зафиксирован миграционный прирост населения, заявил Андрей Чибис Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В 2023 году в Мурманской области впервые за 33 года был зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис. «В 2023 году впервые за 33 года наблюдается миграционный прирост населения», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он добавил, что число прибывших жителей на север России превысило количество уезжающих. Уровень сокращения численности населения в 2023 году уменьшился почти в семь раз по сравнению с 2019 годом, заключил Чибис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в Мурманской области впервые за 33 года был зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис. «В 2023 году впервые за 33 года наблюдается миграционный прирост населения», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он добавил, что число прибывших жителей на север России превысило количество уезжающих. Уровень сокращения численности населения в 2023 году уменьшился почти в семь раз по сравнению с 2019 годом, заключил Чибис.