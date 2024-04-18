Губернатор Мурманской области заявил о рекордном миграционном приросте

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V всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Пермь, чибис андрей
В Мурманской области зафиксирован миграционный прирост населения, заявил Андрей Чибис Фото:

В 2023 году в Мурманской области впервые за 33 года был зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис.

«В 2023 году впервые за 33 года наблюдается миграционный прирост населения», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он добавил, что число прибывших жителей на север России превысило количество уезжающих. Уровень сокращения численности населения в 2023 году уменьшился почти в семь раз по сравнению с 2019 годом, заключил Чибис.

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В 2023 году в Мурманской области впервые за 33 года был зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис. «В 2023 году впервые за 33 года наблюдается миграционный прирост населения», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он добавил, что число прибывших жителей на север России превысило количество уезжающих. Уровень сокращения численности населения в 2023 году уменьшился почти в семь раз по сравнению с 2019 годом, заключил Чибис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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