Губернатор Мурманской области заявил о рекордном миграционном приросте

В 2023 году в Мурманской области впервые за 33 года был зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис.
«В 2023 году впервые за 33 года наблюдается миграционный прирост населения», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он добавил, что число прибывших жителей на север России превысило количество уезжающих. Уровень сокращения численности населения в 2023 году уменьшился почти в семь раз по сравнению с 2019 годом, заключил Чибис.
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В 2023 году в Мурманской области впервые за 33 года был зафиксирован миграционный прирост населения. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис. «В 2023 году впервые за 33 года наблюдается миграционный прирост населения», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он добавил, что число прибывших жителей на север России превысило количество уезжающих. Уровень сокращения численности населения в 2023 году уменьшился почти в семь раз по сравнению с 2019 годом, заключил Чибис.