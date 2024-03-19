В Челябинской области стало оставаться больше мигрантов

Челябинскстат: в регионе после приезда остались больше пяти тысяч мигрантов

19 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Все больше мигрантов стало приезжать в Челябинскую область и оставаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области мигранты стали чаще оставаться, а не уезжать. Как следует из данных Челябинскстата, миграционный прирост за 2023 год превысил пять тысяч человек. При этом в 2022 году прирост был в два раза ниже. «Общая характеристика миграционной ситуации в Челябинской области. Миграционный прирост составил 5,086 тысячи человек», — отметил Челябинскстат в своем отчете. В течение года в регион прибыло 13,494 тысячи международных мигрантов, уехало 8,408 тысячи человек. Годом ранее количество оставшихся было всего 2,303 человека. При этом трафик был интенсивней. Год назад приезжих зарегистрировалось 16,333 тысячи человек. Больше всего в регионе осталось жителей Таджикистана (плюс 3,9 тысячи человек) и Казахстана (0,95 тысячи). Также прирост наблюдался среди приезжих из Узбекистана (увеличение на 253 человека), Армении (плюс 133 мигранта) и других стран. Больше уехавших в сравнении с прибывшими было китайцев (сокращение на 177 человек), украинцев (баланс составил минус 108 мигрантов) и представителей нескольких стран дальнего зарубежья (снижение на 131 человека). В Челябинскую область также приезжали россияне. Однако на протяжении 2022 и 2023 годов уезжало больше, чем прибывало. В минувшем году разница составила 3,087 тысячи человек, в 2022 году — 2,286 тысячи мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области мигранты стали чаще оставаться, а не уезжать. Как следует из данных Челябинскстата, миграционный прирост за 2023 год превысил пять тысяч человек. При этом в 2022 году прирост был в два раза ниже. «Общая характеристика миграционной ситуации в Челябинской области. Миграционный прирост составил 5,086 тысячи человек», — отметил Челябинскстат в своем отчете. В течение года в регион прибыло 13,494 тысячи международных мигрантов, уехало 8,408 тысячи человек. Годом ранее количество оставшихся было всего 2,303 человека. При этом трафик был интенсивней. Год назад приезжих зарегистрировалось 16,333 тысячи человек. Больше всего в регионе осталось жителей Таджикистана (плюс 3,9 тысячи человек) и Казахстана (0,95 тысячи). Также прирост наблюдался среди приезжих из Узбекистана (увеличение на 253 человека), Армении (плюс 133 мигранта) и других стран. Больше уехавших в сравнении с прибывшими было китайцев (сокращение на 177 человек), украинцев (баланс составил минус 108 мигрантов) и представителей нескольких стран дальнего зарубежья (снижение на 131 человека). В Челябинскую область также приезжали россияне. Однако на протяжении 2022 и 2023 годов уезжало больше, чем прибывало. В минувшем году разница составила 3,087 тысячи человек, в 2022 году — 2,286 тысячи мигрантов.