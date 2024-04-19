19 апреля 2024

Большая стая бродячих собак держит в страхе нижнетагильских школьников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, бездомные животные, бродячие собаки, дворняги
Стая бездомных собак ходит по территории школы (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бродячих собак, разгуливающая около школы на улице Окунева, пугает подростков. Из-за бездомных животных родители боятся отпускать детей в школу одних, рассказали очевидцы.

«Окунева, 45. МАОУ СОШ № 87. Глядя на это, лично мне становится страшно! Вы только посмотрите, какая стая бездомных собак бегает возле образовательного учреждения, где ежедневно ходит очень много детей», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

Мама одного из детей рассказала каналу, что стала бояться за своего ребенка. «Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного, территорию оккупировала стая агрессивных бездомных собак», — отметила женщина.

В Нижнем Тагиле 17 апреля собака накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Несмотря на то, что у нее был хозяин, животное шло без намордника и поводка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бродячих собак, разгуливающая около школы на улице Окунева, пугает подростков. Из-за бездомных животных родители боятся отпускать детей в школу одних, рассказали очевидцы. «Окунева, 45. МАОУ СОШ № 87. Глядя на это, лично мне становится страшно! Вы только посмотрите, какая стая бездомных собак бегает возле образовательного учреждения, где ежедневно ходит очень много детей», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Мама одного из детей рассказала каналу, что стала бояться за своего ребенка. «Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного, территорию оккупировала стая агрессивных бездомных собак», — отметила женщина. В Нижнем Тагиле 17 апреля собака накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Несмотря на то, что у нее был хозяин, животное шло без намордника и поводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...