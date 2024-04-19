Большая стая бродячих собак держит в страхе нижнетагильских школьников. Видео

20 апреля 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Стая бездомных собак ходит по территории школы (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бродячих собак, разгуливающая около школы на улице Окунева, пугает подростков. Из-за бездомных животных родители боятся отпускать детей в школу одних, рассказали очевидцы. «Окунева, 45. МАОУ СОШ № 87. Глядя на это, лично мне становится страшно! Вы только посмотрите, какая стая бездомных собак бегает возле образовательного учреждения, где ежедневно ходит очень много детей», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Мама одного из детей рассказала каналу, что стала бояться за своего ребенка. «Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного, территорию оккупировала стая агрессивных бездомных собак», — отметила женщина. В Нижнем Тагиле 17 апреля собака накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Несмотря на то, что у нее был хозяин, животное шло без намордника и поводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бродячих собак, разгуливающая около школы на улице Окунева, пугает подростков. Из-за бездомных животных родители боятся отпускать детей в школу одних, рассказали очевидцы. «Окунева, 45. МАОУ СОШ № 87. Глядя на это, лично мне становится страшно! Вы только посмотрите, какая стая бездомных собак бегает возле образовательного учреждения, где ежедневно ходит очень много детей», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Мама одного из детей рассказала каналу, что стала бояться за своего ребенка. «Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного, территорию оккупировала стая агрессивных бездомных собак», — отметила женщина. В Нижнем Тагиле 17 апреля собака накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Несмотря на то, что у нее был хозяин, животное шло без намордника и поводка.