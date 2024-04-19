В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бродячих собак, разгуливающая около школы на улице Окунева, пугает подростков. Из-за бездомных животных родители боятся отпускать детей в школу одних, рассказали очевидцы.
«Окунева, 45. МАОУ СОШ № 87. Глядя на это, лично мне становится страшно! Вы только посмотрите, какая стая бездомных собак бегает возле образовательного учреждения, где ежедневно ходит очень много детей», — сообщил очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
Мама одного из детей рассказала каналу, что стала бояться за своего ребенка. «Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного, территорию оккупировала стая агрессивных бездомных собак», — отметила женщина.
В Нижнем Тагиле 17 апреля собака накинулась на 13-летнего мальчика-инвалида и покусала его. Несмотря на то, что у нее был хозяин, животное шло без намордника и поводка.
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