21 апреля 2024
20 апреля 2024

Фонд российского олигарха будет платить стипендию студентке пермского вуза

Фонда миллиардера Потанина выплатит стипендию студентке пермского НИУ «ВШЭ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учеба, студентка, учебник, образование, подготовка, образование, студенты, философия
Елизавета Смирнова победила в номинации «Индивидуальная траектория» Фото:

Студентка пермского НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») Елизавета Смирнова стала стипендиатом конкурса фонда российского миллиардера Владимира Потанина. Список победителей I цикла конкурса «Профессиональное развитие» представлен на сайте фонда. Пермячка победила в номинации «Индивидуальная траектория».

«Смирнова Елизавета Александровна, стипендиальная программа Владимира Потанина; организация: НИУ „Высшая школа экономики“, Пермский край; бюджет: 270 200 рублей», — сказано в списке. Стипендиальная программа реализуется фондом бизнесмена с 1999 года и направлена на поддержку студентов и преподавателей очной магистратуры российских университетов. Размер стипендии составляет 25 тысяч рублей в месяц. Студенты-победители получают ее до окончания обучения в магистратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что на именную стипендию Потанина претендовали студенты двух крупнейших университетов Перми, классического (ПГНИУ) и политехнического (ПНИПУ). В конкурсе, который проводил фонд, участвовали сотни студентов высших учебных заведений из разных уголков России.

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Студентка пермского НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») Елизавета Смирнова стала стипендиатом конкурса фонда российского миллиардера Владимира Потанина. Список победителей I цикла конкурса «Профессиональное развитие» представлен на сайте фонда. Пермячка победила в номинации «Индивидуальная траектория». «Смирнова Елизавета Александровна, стипендиальная программа Владимира Потанина; организация: НИУ „Высшая школа экономики“, Пермский край; бюджет: 270 200 рублей», — сказано в списке. Стипендиальная программа реализуется фондом бизнесмена с 1999 года и направлена на поддержку студентов и преподавателей очной магистратуры российских университетов. Размер стипендии составляет 25 тысяч рублей в месяц. Студенты-победители получают ее до окончания обучения в магистратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что на именную стипендию Потанина претендовали студенты двух крупнейших университетов Перми, классического (ПГНИУ) и политехнического (ПНИПУ). В конкурсе, который проводил фонд, участвовали сотни студентов высших учебных заведений из разных уголков России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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