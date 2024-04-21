Фонд российского олигарха будет платить стипендию студентке пермского вуза

Фонда миллиардера Потанина выплатит стипендию студентке пермского НИУ «ВШЭ»

22 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Елизавета Смирнова победила в номинации «Индивидуальная траектория» Фото: Анна Майорова © URA.RU Студентка пермского НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») Елизавета Смирнова стала стипендиатом конкурса фонда российского миллиардера Владимира Потанина. Список победителей I цикла конкурса «Профессиональное развитие» представлен на сайте фонда. Пермячка победила в номинации «Индивидуальная траектория». «Смирнова Елизавета Александровна, стипендиальная программа Владимира Потанина; организация: НИУ „Высшая школа экономики“, Пермский край; бюджет: 270 200 рублей», — сказано в списке. Стипендиальная программа реализуется фондом бизнесмена с 1999 года и направлена на поддержку студентов и преподавателей очной магистратуры российских университетов. Размер стипендии составляет 25 тысяч рублей в месяц. Студенты-победители получают ее до окончания обучения в магистратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что на именную стипендию Потанина претендовали студенты двух крупнейших университетов Перми, классического (ПГНИУ) и политехнического (ПНИПУ). В конкурсе, который проводил фонд, участвовали сотни студентов высших учебных заведений из разных уголков России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка пермского НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») Елизавета Смирнова стала стипендиатом конкурса фонда российского миллиардера Владимира Потанина. Список победителей I цикла конкурса «Профессиональное развитие» представлен на сайте фонда. Пермячка победила в номинации «Индивидуальная траектория». «Смирнова Елизавета Александровна, стипендиальная программа Владимира Потанина; организация: НИУ „Высшая школа экономики“, Пермский край; бюджет: 270 200 рублей», — сказано в списке. Стипендиальная программа реализуется фондом бизнесмена с 1999 года и направлена на поддержку студентов и преподавателей очной магистратуры российских университетов. Размер стипендии составляет 25 тысяч рублей в месяц. Студенты-победители получают ее до окончания обучения в магистратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что на именную стипендию Потанина претендовали студенты двух крупнейших университетов Перми, классического (ПГНИУ) и политехнического (ПНИПУ). В конкурсе, который проводил фонд, участвовали сотни студентов высших учебных заведений из разных уголков России.