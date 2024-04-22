«МегаФон»: челябинцы четвертый месяц смотрят интервью Путина Карлсону

22 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Интервью Владимира Путина (слева) Такеру Карлсону (справа) челябинцы смотрят четвертый месяц подряд Фото: Пресс-служба президента РФ Жители Челябинской области четвертый месяц подряд активно смотрят интервью президента РФ владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Как рассказали URA.RU в пресс-службе оператора «МегаФон», челябинцы вошли в тройку самых заядлых зрителей. «Челябинская область почти за четыре месяца заняла уверенное третье место по числу просмотров интервью Путина журналисту Карлсону среди регионов УрФО. Впереди оказались только зрители Свердловской области и ХМАО», — сообщили URA.RU в «МегаФоне». По итогам изучения обезличенного интернет-трафика аналитики оператора отметили, что интерес к интервью Путина значительно выше, чем к другим популярным видеоматериалам. Причем беседа президента РФ с Карлсоном привлекла в феврале внимание гораздо большего количества пользователей, чем интервью основателя Telegram Павла Дурова, взятого тем же Карлсоном. Хотя челябинцы проявили значительно больший интерес к беседе с Дуровым, чем в среднем по стране. Объем данных по региону вырос в 10 раз, а по России — в восемь в сравнении со среднедневными показателями. Семнадцатикратный всплеск интереса к интервью Путина был зафиксирован по всей стране. В феврале текущего года сайт Карлсона испытал рекордное увеличение посещаемости россиянами, что было связано с публикацией его беседы с российским лидером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области четвертый месяц подряд активно смотрят интервью президента РФ владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Как рассказали URA.RU в пресс-службе оператора «МегаФон», челябинцы вошли в тройку самых заядлых зрителей. «Челябинская область почти за четыре месяца заняла уверенное третье место по числу просмотров интервью Путина журналисту Карлсону среди регионов УрФО. Впереди оказались только зрители Свердловской области и ХМАО», — сообщили URA.RU в «МегаФоне». По итогам изучения обезличенного интернет-трафика аналитики оператора отметили, что интерес к интервью Путина значительно выше, чем к другим популярным видеоматериалам. Причем беседа президента РФ с Карлсоном привлекла в феврале внимание гораздо большего количества пользователей, чем интервью основателя Telegram Павла Дурова, взятого тем же Карлсоном. Хотя челябинцы проявили значительно больший интерес к беседе с Дуровым, чем в среднем по стране. Объем данных по региону вырос в 10 раз, а по России — в восемь в сравнении со среднедневными показателями. Семнадцатикратный всплеск интереса к интервью Путина был зафиксирован по всей стране. В феврале текущего года сайт Карлсона испытал рекордное увеличение посещаемости россиянами, что было связано с публикацией его беседы с российским лидером.