ЦВО усилил контроль за работниками после БДСМ-скандала в Доме офицеров. Документ

22 апреля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

В ЦВО взялись за сотрудников Дома офицеров Фото: Илья Московец © URA.RU Центральный военный округ усилил контроль за сотрудниками после БДСМ-скандала в окружном Доме офицеров (ОДО), а те, кто допустил проведение вечеринки были наказаны. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Все должностные лица, допустившие проведение данного мероприятия понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с занимаемых должностей в соответствии с законодательством РФ. Командование ЦВО приняты все необходимые меры по усилению контроля деятельности сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений», — передает Альшевских содержание документа от ЦВО. Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили руководителей — Зуева и Подкорытова. К тотальной проверке учреждения уже приступили — прокуроры выносили представление замкомандующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву, а ФСБ вскрыла несколько нарушений, допущенных еще при бывших руководителях в 2022 году. telegram-канал Андрея Альшевских Документ: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный военный округ усилил контроль за сотрудниками после БДСМ-скандала в окружном Доме офицеров (ОДО), а те, кто допустил проведение вечеринки были наказаны. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Все должностные лица, допустившие проведение данного мероприятия понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с занимаемых должностей в соответствии с законодательством РФ. Командование ЦВО приняты все необходимые меры по усилению контроля деятельности сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений», — передает Альшевских содержание документа от ЦВО. Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили руководителей — Зуева и Подкорытова. К тотальной проверке учреждения уже приступили — прокуроры выносили представление замкомандующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву, а ФСБ вскрыла несколько нарушений, допущенных еще при бывших руководителях в 2022 году.