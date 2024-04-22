ЦВО усилил контроль за работниками после БДСМ-скандала в Доме офицеров. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с полковником Павлом Кропотовым в Окружном доме офицеров. Екатеринбург , одо, окружной дом офицеров
В ЦВО взялись за сотрудников Дома офицеров Фото:

Центральный военный округ усилил контроль за сотрудниками после БДСМ-скандала в окружном Доме офицеров (ОДО), а те, кто допустил проведение вечеринки были наказаны. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Все должностные лица, допустившие проведение данного мероприятия понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с занимаемых должностей в соответствии с законодательством РФ. Командование ЦВО приняты все необходимые меры по усилению контроля деятельности сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений», — передает Альшевских содержание документа от ЦВО.

Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили руководителей — Зуева и Подкорытова. К тотальной проверке учреждения уже приступили — прокуроры выносили представление замкомандующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву, а ФСБ вскрыла несколько нарушений, допущенных еще при бывших руководителях в 2022 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный военный округ усилил контроль за сотрудниками после БДСМ-скандала в окружном Доме офицеров (ОДО), а те, кто допустил проведение вечеринки были наказаны. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Все должностные лица, допустившие проведение данного мероприятия понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с занимаемых должностей в соответствии с законодательством РФ. Командование ЦВО приняты все необходимые меры по усилению контроля деятельности сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений», — передает Альшевских содержание документа от ЦВО. Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили руководителей — Зуева и Подкорытова. К тотальной проверке учреждения уже приступили — прокуроры выносили представление замкомандующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву, а ФСБ вскрыла несколько нарушений, допущенных еще при бывших руководителях в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...