26 марта 2024

БДСМ-скандал в Доме офицеров дошел до командования ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, фасад здания, одо, скульптура, областной дом офицеров, аварийное состояние
Прокуратура не будет возбуждать уголовные дела против Зуева и Подкорытова Фото:

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона вынесли представление заместителю командующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву после БДСМ-вечеринки в окружном Доме офицеров (ОДО). Об этом рассказал депутат Госдумы РФ со ссылкой на ответ прокуратуры.

«Прокуратура подтвердила, что помещения „использовались нецелевым образом“. О нарушении законодательства сообщили замкомандующему войсками ЦВО, чтобы принял меры на будущее», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Ведомство не стало возбуждать уголовные дела в отношении экс-директора ОДО Андрея Зуева и бывшего работника учреждения Георгия Подкорытова.

Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили Зуева и Подкорытова.

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Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона вынесли представление заместителю командующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву после БДСМ-вечеринки в окружном Доме офицеров (ОДО). Об этом рассказал депутат Госдумы РФ со ссылкой на ответ прокуратуры. «Прокуратура подтвердила, что помещения „использовались нецелевым образом“. О нарушении законодательства сообщили замкомандующему войсками ЦВО, чтобы принял меры на будущее», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Ведомство не стало возбуждать уголовные дела в отношении экс-директора ОДО Андрея Зуева и бывшего работника учреждения Георгия Подкорытова. Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили Зуева и Подкорытова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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