БДСМ-скандал в Доме офицеров дошел до командования ЦВО

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона вынесли представление заместителю командующего войсками ЦВО Рустаму Миннекаеву после БДСМ-вечеринки в окружном Доме офицеров (ОДО). Об этом рассказал депутат Госдумы РФ со ссылкой на ответ прокуратуры.
«Прокуратура подтвердила, что помещения „использовались нецелевым образом“. О нарушении законодательства сообщили замкомандующему войсками ЦВО, чтобы принял меры на будущее», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Ведомство не стало возбуждать уголовные дела в отношении экс-директора ОДО Андрея Зуева и бывшего работника учреждения Георгия Подкорытова.
Скандал с БДСМ-ивентом разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на одном из мероприятий в клубе «Фабрика». Тогда выяснилось, что перфомансы с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. После распространения информации об инциденте из ОДО уволили Зуева и Подкорытова.
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