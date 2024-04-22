В Екатеринбурге загорелась квартира в жилом доме. Видео

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, дым, многоэтажка, пожар, возгарание
На месте работает бригада пожарных (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 37 загорелась квартира. Кадрами с места происшествия поделился очевидец.

«На Волгоградской, 37 загорелась квартира в жилом доме. На месте работает бригада пожарных», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 37 загорелась квартира. Кадрами с места происшествия поделился очевидец. «На Волгоградской, 37 загорелась квартира в жилом доме. На месте работает бригада пожарных», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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