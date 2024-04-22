На месте работает бригада пожарных (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 37 загорелась квартира. Кадрами с места происшествия поделился очевидец.
«На Волгоградской, 37 загорелась квартира в жилом доме. На месте работает бригада пожарных», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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