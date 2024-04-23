23 апреля 2024

Десять свердловчан эвакуировались из горящего барака. Фото

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Площадь пожара составила 200 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В поселке Медный в Екатеринбурге ночью 24 апреля загорелся деревянный барак. Десять человек эвакуировались из здания, сообщил начальник дежурной смены первого пожарно-спасательного отряда майор Степанов.

«24 апреля пожарно-спасательное подразделение Екатеринбургского гарнизона выехало к поселку Медный. Открытым пламенем горел одноэтажный барак. Внутри находились люди — 10 человек эвакуировались самостоятельно», — сказал Степанов.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место происшествия приехало пять пожарных машин и 18 сотрудников МЧС. Для оказания помощи пострадавшим на место возгорания приехала машина скорой медицинской помощи.

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В поселке Медный в Екатеринбурге ночью 24 апреля загорелся деревянный барак. Десять человек эвакуировались из здания, сообщил начальник дежурной смены первого пожарно-спасательного отряда майор Степанов. «24 апреля пожарно-спасательное подразделение Екатеринбургского гарнизона выехало к поселку Медный. Открытым пламенем горел одноэтажный барак. Внутри находились люди — 10 человек эвакуировались самостоятельно», — сказал Степанов. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место происшествия приехало пять пожарных машин и 18 сотрудников МЧС. Для оказания помощи пострадавшим на место возгорания приехала машина скорой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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