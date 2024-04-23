Площадь пожара составила 200 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Медный в Екатеринбурге ночью 24 апреля загорелся деревянный барак. Десять человек эвакуировались из здания, сообщил начальник дежурной смены первого пожарно-спасательного отряда майор Степанов.

«24 апреля пожарно-спасательное подразделение Екатеринбургского гарнизона выехало к поселку Медный. Открытым пламенем горел одноэтажный барак. Внутри находились люди — 10 человек эвакуировались самостоятельно», — сказал Степанов.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место происшествия приехало пять пожарных машин и 18 сотрудников МЧС. Для оказания помощи пострадавшим на место возгорания приехала машина скорой медицинской помощи.

Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости»

Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости»

Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости»

Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости»