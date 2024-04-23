В Екатеринбург завезли тонны зараженной клубники из Турции

24 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Партию ягод отправят на обеззараживание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбург 22 апреля на склад временного хранения поступило пять тонн зараженной клубники из Турции. Специалисты отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о ее выпуске на реализацию, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «На склад временного хранения автомобильным транспортом поступило пять тонн свежей клубники из Турции. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредитель — имаго в живом виде западного цветочного трипса. Выбрана мера — карантинное фитосанитарное обеззараживание всей партии клубники», — следует из сообщения. Во время обеззараживания специалисты уничтожат вредных насекомых, чтобы предотвратить их распространение. «Решение о выпуске клубники в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований», — отметили в надзорном ведомстве. Ранее в свердловские магазины завезли 20 тонн зараженных яблок. Фрукты не представляли серьезной опасности, поэтому поставку пропустили. Перед употреблением их достаточно тщательно вымыть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург 22 апреля на склад временного хранения поступило пять тонн зараженной клубники из Турции. Специалисты отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о ее выпуске на реализацию, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «На склад временного хранения автомобильным транспортом поступило пять тонн свежей клубники из Турции. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредитель — имаго в живом виде западного цветочного трипса. Выбрана мера — карантинное фитосанитарное обеззараживание всей партии клубники», — следует из сообщения. Во время обеззараживания специалисты уничтожат вредных насекомых, чтобы предотвратить их распространение. «Решение о выпуске клубники в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований», — отметили в надзорном ведомстве. Ранее в свердловские магазины завезли 20 тонн зараженных яблок. Фрукты не представляли серьезной опасности, поэтому поставку пропустили. Перед употреблением их достаточно тщательно вымыть.