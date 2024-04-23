23 апреля 2024

В Екатеринбург завезли тонны зараженной клубники из Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, ягоды, клубника
Партию ягод отправят на обеззараживание Фото:

В Екатеринбург 22 апреля на склад временного хранения поступило пять тонн зараженной клубники из Турции. Специалисты отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о ее выпуске на реализацию, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«На склад временного хранения автомобильным транспортом поступило пять тонн свежей клубники из Турции. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредитель — имаго в живом виде западного цветочного трипса. Выбрана мера — карантинное фитосанитарное обеззараживание всей партии клубники», — следует из сообщения.

Во время обеззараживания специалисты уничтожат вредных насекомых, чтобы предотвратить их распространение. «Решение о выпуске клубники в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в свердловские магазины завезли 20 тонн зараженных яблок. Фрукты не представляли серьезной опасности, поэтому поставку пропустили. Перед употреблением их достаточно тщательно вымыть.

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В Екатеринбург 22 апреля на склад временного хранения поступило пять тонн зараженной клубники из Турции. Специалисты отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о ее выпуске на реализацию, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «На склад временного хранения автомобильным транспортом поступило пять тонн свежей клубники из Турции. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля выявлен карантинный вредитель — имаго в живом виде западного цветочного трипса. Выбрана мера — карантинное фитосанитарное обеззараживание всей партии клубники», — следует из сообщения. Во время обеззараживания специалисты уничтожат вредных насекомых, чтобы предотвратить их распространение. «Решение о выпуске клубники в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований», — отметили в надзорном ведомстве. Ранее в свердловские магазины завезли 20 тонн зараженных яблок. Фрукты не представляли серьезной опасности, поэтому поставку пропустили. Перед употреблением их достаточно тщательно вымыть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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