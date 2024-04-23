Челябинск 1 мая накроет сильный ливень. Скрин

24 апреля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

В городе оожидается сильный дождь и ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 1 мая ожидаются сильный ливень с мокрым снегом, а также ветер скоростью около 15 метров в секунду. О погоде на начало мая сообщили синоптики сайта «Гисметео». «С 1 мая в Челябинске сильный ливень, мокрый снег. Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Осадки продлятся все майские праздники», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов. В прогнозе указано, что дневные температуры 1 мая составят всего около 4 градусов тепла, ночью до +1. На следующую ночь обещают около нуля градусов. Ранее синоптики пообещали челябинцам снег: с 22 по 28 апреля ожидается прохладная погода с дождем и снегом. 24 и 25 апреля пойдет снег. Майские праздники начнутся с сильного ливня и мокрого снега Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 мая ожидаются сильный ливень с мокрым снегом, а также ветер скоростью около 15 метров в секунду. О погоде на начало мая сообщили синоптики сайта «Гисметео». «С 1 мая в Челябинске сильный ливень, мокрый снег. Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Осадки продлятся все майские праздники», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов. В прогнозе указано, что дневные температуры 1 мая составят всего около 4 градусов тепла, ночью до +1. На следующую ночь обещают около нуля градусов. Ранее синоптики пообещали челябинцам снег: с 22 по 28 апреля ожидается прохладная погода с дождем и снегом. 24 и 25 апреля пойдет снег.