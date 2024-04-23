23 апреля 2024

Челябинск 1 мая накроет сильный ливень. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В городе оожидается сильный дождь и ветер Фото:

В Челябинске с 1 мая ожидаются сильный ливень с мокрым снегом, а также ветер скоростью около 15 метров в секунду. О погоде на начало мая сообщили синоптики сайта «Гисметео».

«С 1 мая в Челябинске сильный ливень, мокрый снег. Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Осадки продлятся все майские праздники», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов.

В прогнозе указано, что дневные температуры 1 мая составят всего около 4 градусов тепла, ночью до +1. На следующую ночь обещают около нуля градусов.

Ранее синоптики пообещали челябинцам снег: с 22 по 28 апреля ожидается прохладная погода с дождем и снегом. 24 и 25 апреля пойдет снег.

Майские праздники начнутся с сильного ливня и мокрого снега
Майские праздники начнутся с сильного ливня и мокрого снега

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В Челябинске с 1 мая ожидаются сильный ливень с мокрым снегом, а также ветер скоростью около 15 метров в секунду. О погоде на начало мая сообщили синоптики сайта «Гисметео». «С 1 мая в Челябинске сильный ливень, мокрый снег. Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Осадки продлятся все майские праздники», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов. В прогнозе указано, что дневные температуры 1 мая составят всего около 4 градусов тепла, ночью до +1. На следующую ночь обещают около нуля градусов. Ранее синоптики пообещали челябинцам снег: с 22 по 28 апреля ожидается прохладная погода с дождем и снегом. 24 и 25 апреля пойдет снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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