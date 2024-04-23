В Челябинске с 1 мая ожидаются сильный ливень с мокрым снегом, а также ветер скоростью около 15 метров в секунду. О погоде на начало мая сообщили синоптики сайта «Гисметео».
«С 1 мая в Челябинске сильный ливень, мокрый снег. Скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду. Осадки продлятся все майские праздники», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов.
В прогнозе указано, что дневные температуры 1 мая составят всего около 4 градусов тепла, ночью до +1. На следующую ночь обещают около нуля градусов.
Ранее синоптики пообещали челябинцам снег: с 22 по 28 апреля ожидается прохладная погода с дождем и снегом. 24 и 25 апреля пойдет снег.
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