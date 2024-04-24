В Перми пострадали пассажиры автобуса, в который въехала иномарка

24 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Пассажиры автобуса госпитализированы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми 24 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля «Ниссан». В результате автоаварии несколько пассажиров, находившихся в общественном транспорте получили травмы и были доставлены в больницу. «Пассажиры автобуса доставлены в больницу после ДТП с легковым автомобилем», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД по Перми. По информации полиции, инцидент произошел на перекрестке улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов около 13:07 часов. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Баумана и не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге. Легковым автомобилем управлял мужчина 1973 года рождения. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 24 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля «Ниссан». В результате автоаварии несколько пассажиров, находившихся в общественном транспорте получили травмы и были доставлены в больницу. «Пассажиры автобуса доставлены в больницу после ДТП с легковым автомобилем», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД по Перми. По информации полиции, инцидент произошел на перекрестке улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов около 13:07 часов. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Баумана и не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге. Легковым автомобилем управлял мужчина 1973 года рождения. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.