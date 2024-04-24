В Перми пострадали пассажиры автобуса, в который въехала иномарка

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Пассажиры автобуса госпитализированы (архивное фото) Фото:

В Перми 24 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля «Ниссан». В результате автоаварии несколько пассажиров, находившихся в общественном транспорте получили травмы и были доставлены в больницу.

«Пассажиры автобуса доставлены в больницу после ДТП с легковым автомобилем», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД по Перми. По информации полиции, инцидент произошел на перекрестке улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов около 13:07 часов.

Водитель иномарки двигался со стороны улицы Баумана и не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге. Легковым автомобилем управлял мужчина 1973 года рождения. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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В Перми 24 апреля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля «Ниссан». В результате автоаварии несколько пассажиров, находившихся в общественном транспорте получили травмы и были доставлены в больницу. «Пассажиры автобуса доставлены в больницу после ДТП с легковым автомобилем», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД по Перми. По информации полиции, инцидент произошел на перекрестке улицы Советской Армии и шоссе Космонавтов около 13:07 часов. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Баумана и не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге. Легковым автомобилем управлял мужчина 1973 года рождения. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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