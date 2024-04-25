Член екатеринбургской Общественной палаты, руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев, известный в городе по облавам на торговцев-нелегалов и проститутошные, заявил, что на него может готовиться покушение из-за профессиональной деятельности. В своем telegram-канале он опубликовал видео, на котором двое неизвестных парней в масках стоят возле его подъезда.
«Еще на прошлой неделе меня предупреждали: „Дима, будь осторожнее, твоей активностью вокруг темы уличной торговли много недовольных“. Сегодня утром позвонил сосед: „Тут у нашего подъезда двое пацанов трутся“. Посмотрел по камерам — действительно, подошли не с нашего дома, подергали ручку, попытались попасть внутрь. <…> Они ждали более часа, ждали бы и больше, но люди начали выходить на работу», — написал Чукреев.
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