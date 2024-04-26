Экс-депутату Госдумы из Челябинска предъявили новые долги на 1,8 миллиарда

26 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

От Марселя Юсупова потребовали больше долгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему депутату Госдумы РФ из Челябинска, обанкроченному Марселю Юсупову предъявили новые долги на 1,87 млрд рублей. Как следует из сообщения финуправляющего Александра Ларкина, претензии заявили две компании. «Получено заявление ОАО „Уфимский хлопчатобумажный комбинат“ о включении требования в третью очередь реестра требований кредиторов должника Юсупова Марселя Харисовича. Размер требования составил 1,674 млрд рублей», — отметил Ларкин на «Федресурсе». Долг предъявлен в качестве субсидиарной ответственности по обязательствам комбината. Компания с июня 2020 года находится под процедурой конкурсного производства. Другие претензии выставило АО «Комета». Юсупов назван контролирующим лицом и мажоритарным акционером через аффилированность с тем же хлопчатобумажным комбинатом. Согласно данным СБИС, предприятие выступает 100-процентным учредителем «Кометы», обанкроченной в мае 2022 года. Экс-депутата намерены привлечь также к субсидиарной ответственности на сумму 190,49 млн рублей. Юсупов являлся депутатом федерального парламента с 2007 по 2016 годы. Представлял в нижней палате Башкортостан. В сентябре 2018 года был признан банкротом. Отец Юсупова Харис построил в Челябинске карьеру успешного дзюдоиста. В городе Юсупову принадлежал в долях отель «ПаркСити», который был продан, но сделка оспаривается. При подготовке материала URA.RU направило запросы в обе компании, предъявившие свои требования. К моменту публикации ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему депутату Госдумы РФ из Челябинска, обанкроченному Марселю Юсупову предъявили новые долги на 1,87 млрд рублей. Как следует из сообщения финуправляющего Александра Ларкина, претензии заявили две компании. «Получено заявление ОАО „Уфимский хлопчатобумажный комбинат“ о включении требования в третью очередь реестра требований кредиторов должника Юсупова Марселя Харисовича. Размер требования составил 1,674 млрд рублей», — отметил Ларкин на «Федресурсе». Долг предъявлен в качестве субсидиарной ответственности по обязательствам комбината. Компания с июня 2020 года находится под процедурой конкурсного производства. Другие претензии выставило АО «Комета». Юсупов назван контролирующим лицом и мажоритарным акционером через аффилированность с тем же хлопчатобумажным комбинатом. Согласно данным СБИС, предприятие выступает 100-процентным учредителем «Кометы», обанкроченной в мае 2022 года. Экс-депутата намерены привлечь также к субсидиарной ответственности на сумму 190,49 млн рублей. Юсупов являлся депутатом федерального парламента с 2007 по 2016 годы. Представлял в нижней палате Башкортостан. В сентябре 2018 года был признан банкротом. Отец Юсупова Харис построил в Челябинске карьеру успешного дзюдоиста. В городе Юсупову принадлежал в долях отель «ПаркСити», который был продан, но сделка оспаривается. При подготовке материала URA.RU направило запросы в обе компании, предъявившие свои требования. К моменту публикации ответы не поступили.