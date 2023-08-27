27 августа 2023

Территорию «Уралмашзавода» в Екатеринбурге начали готовить к застройке

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Мэрия готовит документы, чтобы дать старт застройке бывшей промзоны «Уралмашзавода» Фото:

В Екатеринбурге чиновники взялись за проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода». Предполагается, что здесь будет жилое строительство. Распоряжение о подготовке проекта планировки подписал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, оно опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

«Разрешить „Мастерской генплана“ осуществить подготовку проекта планировки территории в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги и проекта межевания. Предложить „Мастерской генплана“: 1) получить в департаменте архитектуры задание на разработку проектов; 2) представить в департамент архитектуры подготовленные в соответствии с заданием проекты», — говорится в документе. Этим распоряжением мэрия обозначила, что именно она будет определять застройку площадки, а не девелоперы.

В текущей редакции генплана до 2045 года эта территории «Уралмашзавода» имеет статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки». При этом чиновники делали попытку перевести участок в статус производственной зоны. О том, что там может появиться жилье, впервые стало известно в 2019 году. Основным претендентом на участок называли группу «Синара». Однако позднее тема ушла из повестки. И вернулась только в ноябре 2021-го, когда пресс-служба «Уралмашзавода» рассказала о переговорах с девелоперской группой «Самолет».

Восточная часть промплощадки имеет статус «зона смешанной и общественно деловой застройки» (розовый цвет)
Восточная часть промплощадки имеет статус «зона смешанной и общественно деловой застройки» (розовый цвет)
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В Екатеринбурге чиновники взялись за проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода». Предполагается, что здесь будет жилое строительство. Распоряжение о подготовке проекта планировки подписал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, оно опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». «Разрешить „Мастерской генплана“ осуществить подготовку проекта планировки территории в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги и проекта межевания. Предложить „Мастерской генплана“: 1) получить в департаменте архитектуры задание на разработку проектов; 2) представить в департамент архитектуры подготовленные в соответствии с заданием проекты», — говорится в документе. Этим распоряжением мэрия обозначила, что именно она будет определять застройку площадки, а не девелоперы. В текущей редакции генплана до 2045 года эта территории «Уралмашзавода» имеет статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки». При этом чиновники делали попытку перевести участок в статус производственной зоны. О том, что там может появиться жилье, впервые стало известно в 2019 году. Основным претендентом на участок называли группу «Синара». Однако позднее тема ушла из повестки. И вернулась только в ноябре 2021-го, когда пресс-служба «Уралмашзавода» рассказала о переговорах с девелоперской группой «Самолет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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