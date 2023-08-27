Территорию «Уралмашзавода» в Екатеринбурге начали готовить к застройке

28 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Мэрия готовит документы, чтобы дать старт застройке бывшей промзоны «Уралмашзавода» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге чиновники взялись за проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода». Предполагается, что здесь будет жилое строительство. Распоряжение о подготовке проекта планировки подписал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, оно опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». «Разрешить „Мастерской генплана“ осуществить подготовку проекта планировки территории в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги и проекта межевания. Предложить „Мастерской генплана“: 1) получить в департаменте архитектуры задание на разработку проектов; 2) представить в департамент архитектуры подготовленные в соответствии с заданием проекты», — говорится в документе. Этим распоряжением мэрия обозначила, что именно она будет определять застройку площадки, а не девелоперы. В текущей редакции генплана до 2045 года эта территории «Уралмашзавода» имеет статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки». При этом чиновники делали попытку перевести участок в статус производственной зоны. О том, что там может появиться жилье, впервые стало известно в 2019 году. Основным претендентом на участок называли группу «Синара». Однако позднее тема ушла из повестки. И вернулась только в ноябре 2021-го, когда пресс-служба «Уралмашзавода» рассказала о переговорах с девелоперской группой «Самолет». Восточная часть промплощадки имеет статус «зона смешанной и общественно деловой застройки» (розовый цвет) Скрин с сайта генплана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге чиновники взялись за проект планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода». Предполагается, что здесь будет жилое строительство. Распоряжение о подготовке проекта планировки подписал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, оно опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». «Разрешить „Мастерской генплана“ осуществить подготовку проекта планировки территории в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги и проекта межевания. Предложить „Мастерской генплана“: 1) получить в департаменте архитектуры задание на разработку проектов; 2) представить в департамент архитектуры подготовленные в соответствии с заданием проекты», — говорится в документе. Этим распоряжением мэрия обозначила, что именно она будет определять застройку площадки, а не девелоперы. В текущей редакции генплана до 2045 года эта территории «Уралмашзавода» имеет статус «зона смешанной и общественно-деловой застройки». При этом чиновники делали попытку перевести участок в статус производственной зоны. О том, что там может появиться жилье, впервые стало известно в 2019 году. Основным претендентом на участок называли группу «Синара». Однако позднее тема ушла из повестки. И вернулась только в ноябре 2021-го, когда пресс-служба «Уралмашзавода» рассказала о переговорах с девелоперской группой «Самолет».