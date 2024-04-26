Челябинские зооволонтеры смогут заработать на природе для помощи животным

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Посёлок Сосьва. Свердловская область, собака, последствие пожара, бездомное животное
Фермеры из Каслинского района предложили сезонным рабочим помочь беспризорным животным Фото:

У зооволонтеров Челябинской области появилась возможность заработать на природе, чтобы помочь брошенным домашним животным. Как URA.RU пояснила управляющая «Григорьевскими садами» Каслинского района Ольга Сегаль, активистов пригласили на должности сезонных рабочих. Отчисления будут направлены на помощь питомцам.

«Мы предложили провести свой отпуск или каникулы с пользой. Работа общественников у нас на полях поможет спасти жизни тысячам брошенных домашних животных», — рассказала URA.RU Сегаль.

В офисе сельхозпредприятия пообещали, что временные сотрудники смогут общаться с лошадьми, приученными к человеку. Каждого ждет погружение в атмосферу сельского быта. Питание, проживание и досуг помощников администрация садов возьмет на себя. Заработанные активистами средства будут перечислены в фонды, работающие с бездомным животными.

В апреле зооволонтеры рассказали URA.RU, что испытывают сложности с покупкой корма для подопечных. Стоимость продукта выросла при том, что средства на приобретение общественники тратят свои или получают от неравнодушных жителей. В каждом приюте живут десятки кошек и собак.

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У зооволонтеров Челябинской области появилась возможность заработать на природе, чтобы помочь брошенным домашним животным. Как URA.RU пояснила управляющая «Григорьевскими садами» Каслинского района Ольга Сегаль, активистов пригласили на должности сезонных рабочих. Отчисления будут направлены на помощь питомцам. «Мы предложили провести свой отпуск или каникулы с пользой. Работа общественников у нас на полях поможет спасти жизни тысячам брошенных домашних животных», — рассказала URA.RU Сегаль. В офисе сельхозпредприятия пообещали, что временные сотрудники смогут общаться с лошадьми, приученными к человеку. Каждого ждет погружение в атмосферу сельского быта. Питание, проживание и досуг помощников администрация садов возьмет на себя. Заработанные активистами средства будут перечислены в фонды, работающие с бездомным животными. В апреле зооволонтеры рассказали URA.RU, что испытывают сложности с покупкой корма для подопечных. Стоимость продукта выросла при том, что средства на приобретение общественники тратят свои или получают от неравнодушных жителей. В каждом приюте живут десятки кошек и собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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