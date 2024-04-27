Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поучаствовал в субботнике — впервые за два года (в 2023-м не было из-за лесных пожаров). Вместе с членами правительства и депутатами заксобрания глава региона высадил деревья в сквере госпиталя для ветеранов войн на Широкой речке в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места.
«У меня всегда хорошее настроение, когда деревья сажаю. И особенно приятно, когда приживутся», — поделился эмоциями губернатор. Поддерживаемый министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым, он высадил несколько сортов спиреи (многолетний кустарник), а затем отправился высаживать ели, как и два года назад.
Глава областного минздрава Андрей Карлов остался без лопаты, и депутат заксо Армен Карапетян занял его разговором. Вскоре к компании присоединились и другие парламентарии, а также сенатор Виктор Шептий, спикер заксо Людмила Бабушкина и другие представители политического истеблишмента. Наряду с ними на уборку вышли общественники и сотрудники больницы. «Это очень хорошая традиция, и нам повезло, что в ней участвуют члены правительства», — прокомментировал в свою очередь директор госпиталя Олег Забродин.
В последний раз на субботник в госпиталь ветеранов войн Куйвашев приезжал в 2022 году. В 2023 пропустил — из-за бушевавших в регионе пожаров
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поучаствовал в субботнике — впервые за два года (в 2023-м не было из-за лесных пожаров). Вместе с членами правительства и депутатами заксобрания глава региона высадил деревья в сквере госпиталя для ветеранов войн на Широкой речке в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места. «У меня всегда хорошее настроение, когда деревья сажаю. И особенно приятно, когда приживутся», — поделился эмоциями губернатор. Поддерживаемый министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым, он высадил несколько сортов спиреи (многолетний кустарник), а затем отправился высаживать ели, как и два года назад. Глава областного минздрава Андрей Карлов остался без лопаты, и депутат заксо Армен Карапетян занял его разговором. Вскоре к компании присоединились и другие парламентарии, а также сенатор Виктор Шептий, спикер заксо Людмила Бабушкина и другие представители политического истеблишмента. Наряду с ними на уборку вышли общественники и сотрудники больницы. «Это очень хорошая традиция, и нам повезло, что в ней участвуют члены правительства», — прокомментировал в свою очередь директор госпиталя Олег Забродин.