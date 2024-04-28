В майские праздники туристы устремятся на челябинские озера. Инфографика

29 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Проживание на челябинских озерах в среднем обойдется в 5 300 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поток туристов на озера Челябинской области традиционно увеличивается на майских праздниках. Как добраться до популярных водоемов региона и сколько придется выложить за проживание на местных курортах — рассказывает URA.RU. Озеро Тургояк У озера Тургояк базы отдыха располагаются по всему побережью, основная их часть — в окрестностях одноименного поселка. Средняя стоимость номера составит 7 180 рублей за сутки. Туда можно доехать за два часа по двум маршрутам. Выезд из Челябинска через Уфимский тракт по трассе М-5, далее проезжая Чебаркуль и Миасс. Там необходимо свернуть на Тургоякское шоссе или улицу Готвальда в зависимости от выбранной базы отдыха. Добраться до водохранилища можно через поселок Кременкуль в сторону Карабаша. Доехав до поселка Сактаево, необходимо свернуть в направлении Миасса.

Также ходят электрички «Челябинск — Бакал», «Челябинск-Златоуст» и «Челябинск — Миасс». Доехав до Миасса следует пересесть на маршрутки №3, №296 или №297. Озеро Увильды Дорога до озера Увильды займет около полутора часов. В среднем за сутки в местных домах отдыха придется выложить 5400 рублей. Добраться на автомобиле туда можно выехав из Челябинска через поселки Кременкуль, Красное поле, а также по Свердловскому тракту. Последний вариант займет меньше времени и проходит через Аргаяш с выездом к селу Кузнецкое.

Добраться до курорта также можно на автобусах 670 и 683 «Челябинск — санаторий Увильды». Озера Большой Кисегач, Чебаркуль и Еловое Озера располагаются в близости друг к другу, а маршрут занимает около 1 часа 40 минут. Проживание там обойдется в 5 780 рублей за сутки. Из Челябинска стоит следовать по тем же выездам, что и к Тургояку. Проехав поселок Тимирязевский с трассы М-5 необходимо свернуть в направлении озера Мисяш, по второму маршруту — доехать до деревни Яраткулово и проехать через Непряхино.

Доехать до озера Большой Кисегач получится на автобусах 515 и «Челябинск — Санаторий Кисегач» и 551 «Челябинск — Автозавод». До озера Еловое из добраться можно на 551. До озера Чебаркуль — на электричках «Челябинск — Златоуст» и «Челябинск — Миасс-1». Озеро Подборное До озера Подборное на автомобиле дорога займет один час через трассу А-310 в направлении Троицка. Далее необходимо проехать через поселок Синий Бор и следовать до Хомутинино. Туда ходит автобус 599 «Челябинск — Урал». Там средняя цена номера на двоих составит 6850 рублей Озера Касарги и Кумкуль Короткий путь до водоемов займет около часа. За номер там придется выложить в среднем 3600 рублей. Следует выехать по Свердловскому тракту и, проехав село Долгодеревенское, свернуть к поселку Касарги. Для того, чтобы добраться до озера Кумкуль необходимо выехать на улицу Северная.

На общественном транспорте добраться до Касарги можно, купив билеты на один из автобусов: 576, 670, 672, 673, 683 или 684. Туда также следуют маршрутки 558 и 685. До озера Кумкуль можно доехать на автобусе 170с. Озеро Зюраткуль На дорогу придется потратить минимум три с половиной часа. Стоимость проживания составит 3260 рублей за двоих в сутки. Следует выехать через Уфимский тракт на трассу М-5 и следовать до Сатки. С трассы М-5 необходимо съехать, добравшись до поселка Березовый Мост, следуя указателям к нацпарку «Зюраткуль».

Прямых маршрутов до озера нет. До поселка Березовый мост из Челябинска идут маршруты 567, 502, 503, 507, 517 и 627, оттуда также придется добираться на автомобиле. По данным агентства, цены в сезон отдыха на челябинских базах отдыха подняли вдвое. О ценах в выходные и условиях проживания на популярных озерах ранее рассказывало URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поток туристов на озера Челябинской области традиционно увеличивается на майских праздниках. Как добраться до популярных водоемов региона и сколько придется выложить за проживание на местных курортах — рассказывает URA.RU. У озера Тургояк базы отдыха располагаются по всему побережью, основная их часть — в окрестностях одноименного поселка. Средняя стоимость номера составит 7 180 рублей за сутки. Туда можно доехать за два часа по двум маршрутам. Дорога до озера Увильды займет около полутора часов. В среднем за сутки в местных домах отдыха придется выложить 5400 рублей. Озера располагаются в близости друг к другу, а маршрут занимает около 1 часа 40 минут. Проживание там обойдется в 5 780 рублей за сутки. До озера Подборное на автомобиле дорога займет один час через трассу А-310 в направлении Троицка. Далее необходимо проехать через поселок Синий Бор и следовать до Хомутинино. Туда ходит автобус 599 «Челябинск — Урал». Там средняя цена номера на двоих составит 6850 рублей Короткий путь до водоемов займет около часа. За номер там придется выложить в среднем 3600 рублей. На дорогу придется потратить минимум три с половиной часа. Стоимость проживания составит 3260 рублей за двоих в сутки. По данным агентства, цены в сезон отдыха на челябинских базах отдыха подняли вдвое. О ценах в выходные и условиях проживания на популярных озерах ранее рассказывало URA.RU.