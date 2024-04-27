27 апреля 2024

Нижнетагильские юнармейцы отполировали памятники перед Днем Победы

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, берет, гвоздики, открытие памятника, студенты, юнармия, оранжевый берет
За каждым отрядом юнармейцев Нижнего Тагила закреплены определенные памятники Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) идет подготовка ко Дню Победы — 400 юнармейцев очищают и полируют военные мемориалы и проводят исследовательскую работу. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Готовимся к Дню Победы. Юнармейцы Нижнего Тагила принимают участие во всероссийской патриотической акции „Верни Герою имя“. Более 400 участников движения „Юнармия“ приводят в порядок после зимы военно-мемориальные объекты и проводят исследовательскую работу», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

В рамках исследовательской работы юнармейцы составляют к каждому памятнику паспорт. В нем содержится наименование мемориала, местоположение, краткое описание и история его создания.

На церемонии посвящения военно-патриотического движения «Юнармия» 20 апреля в ряды юнармейцев вступили 142 юных тагильчанина. Пинаев подчеркнул, что движение объединяет более одного миллиона детей и подростков по всей стране.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) идет подготовка ко Дню Победы — 400 юнармейцев очищают и полируют военные мемориалы и проводят исследовательскую работу. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Готовимся к Дню Победы. Юнармейцы Нижнего Тагила принимают участие во всероссийской патриотической акции „Верни Герою имя“. Более 400 участников движения „Юнармия“ приводят в порядок после зимы военно-мемориальные объекты и проводят исследовательскую работу», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». В рамках исследовательской работы юнармейцы составляют к каждому памятнику паспорт. В нем содержится наименование мемориала, местоположение, краткое описание и история его создания. На церемонии посвящения военно-патриотического движения «Юнармия» 20 апреля в ряды юнармейцев вступили 142 юных тагильчанина. Пинаев подчеркнул, что движение объединяет более одного миллиона детей и подростков по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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