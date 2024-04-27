Нижнетагильские юнармейцы отполировали памятники перед Днем Победы

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) идет подготовка ко Дню Победы — 400 юнармейцев очищают и полируют военные мемориалы и проводят исследовательскую работу. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Готовимся к Дню Победы. Юнармейцы Нижнего Тагила принимают участие во всероссийской патриотической акции „Верни Герою имя“. Более 400 участников движения „Юнармия“ приводят в порядок после зимы военно-мемориальные объекты и проводят исследовательскую работу», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
В рамках исследовательской работы юнармейцы составляют к каждому памятнику паспорт. В нем содержится наименование мемориала, местоположение, краткое описание и история его создания.
На церемонии посвящения военно-патриотического движения «Юнармия» 20 апреля в ряды юнармейцев вступили 142 юных тагильчанина. Пинаев подчеркнул, что движение объединяет более одного миллиона детей и подростков по всей стране.
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